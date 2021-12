L’épisode 5 de Hawkeye a enfin ramené un personnage Marvel tant attendu

C’est la grande semaine pour le MCU, alors que le très attendu Spider-Man: No Way Home sort en salles. Séparément, l’épisode 5 de Hawkeye est maintenant diffusé sur Disney Plus, préparant le terrain pour la grande finale de l’émission. Nous attendions l’arrivée de cette semaine particulière, car nous anticipions un lien important entre les deux émissions. Et il se trouve que l’épisode 5 de Hawkeye ramène un personnage de Marvel que vous mouriez d’envie de voir dans le MCU tout en établissant une connexion avec No Way Home.

Avant d’aller de l’avant, sachez que les gros spoilers Hawkeye et No Way Home suivent ci-dessous.

Le camée de l’épisode 5 de Hawkeye

Même avant la première de Hawkeye, nous avons entendu dire que l’émission télévisée présenterait plusieurs camées passionnants. La liste comprend Yelena Belova (Florence Pugh), Echo (Alaqua Cox) et Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio). Bien que chacun soit intéressant à sa manière, Fisk est celui qui s’est démarqué.

Kingpin de D’Onofrio est l’un des meilleurs méchants de Marvel à ce jour. Le problème est que le Kingpin qu’il a joué est apparu dans la course Daredevil de Netflix. L’émission télévisée ne fait pas partie du canon du MCU, même si elle fait référence à des événements du MCU.

Au début de la série, nous avons entendu dire que D’Onofrio ferait une apparition dans une scène post-générique de l’épisode 4, ce qui ne s’est pas produit. Les rapports de la semaine dernière indiquaient que Marvel avait coupé la séquence post-crédits pour s’assurer que la nouvelle Black Widow retienne toute l’attention.

Mais Fisk s’est finalement matérialisé juste à la fin de l’épisode 5 de Hawkeye. C’est aussi le pivot de D’Onofrio, bien que nous ne voyions qu’une image floue sur un smartphone. Incidemment, c’est Yelena qui envoie une vidéo de Kingpin et Eleanor Bishop (Vera Farmiga) à Kate Bishop (Hailee Steinfeld).

Nous verrons probablement Kingpin dans la chair lors de la finale de Hawkeye mercredi prochain, compte tenu de cette grande révélation.

Source de l’image : Marvel Studios

La connexion No Way Home

Comment l’épisode 5 de Hawkeye et No Way Home s’associent-ils?

Le patron de Marvel, Kevin Feige, a confirmé il y a quelques jours que Charlie Cox incarnerait Matt Murdock/Daredevil dans le MCU. C’est après des mois et des mois de refus de Cox qu’il est dans No Way Home. De nombreuses rumeurs ont fait référence à ce camée particulier de Spider-Man tout au long de l’année. Et nous avions divulgué des images qui montraient Matt Murdock dans une scène avec d’autres personnages de No Way Home, Spidey inclus.

C’est-à-dire que, dans quelques jours, l’épisode 5 de Hawkeye et Spider-Man : No Way Home établiront que Daredevil et Kingpin existent dans le MCU. Cox et D’Onofrio joueront à nouveau les personnages, et nous nous attendons à plus de camées dans les futurs projets MCU liés à ces personnages. Echo sera sûrement l’un de ces titres.

Marvel fera sans aucun doute également son propre spectacle ou film Daredevil, bien que la société n’ait rien annoncé de spécifique.

Mais à part la connexion Daredevil, il n’y a aucun lien entre l’épisode 5 de Hawkeye et No Way Home. Clint Barton (Jeremy Renner) n’apparaît pas dans No Way Home. Et Peter Parker (Tom Holland) n’est pas dans Hawkeye. Cependant, Yelena se faufile dans une remarque intelligente sur la « nouvelle et améliorée Statue de la Liberté ». Nous savons d’après les bandes-annonces que c’est là que se déroule le combat final dans No Way Home.

Séparément, il peut y avoir un lien déchirant entre les deux projets que vous ne réaliserez pas tant que vous ne les aurez pas regardés tous les deux.

Spider-Man: No Way Home sera présenté vendredi en avant-première – lisez notre critique. Cinq des six épisodes de Hawkeye sont disponibles sur Disney Plus. La finale sera publiée mercredi prochain.