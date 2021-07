L’épisode 5 de ‘Loki’ avait un camée fou de Thor que nous avons tous raté

Loki est sans aucun doute la meilleure émission de télévision Marvel à ce jour. Cela place la barre haute pour le MCU à la télévision, que, espérons-le, Marvel s’efforcera de rencontrer avec les futures créations. Nous avons regardé la série sous toutes sortes d’angles, en essayant de comprendre comment cette aventure s’intègre dans le MCU. Loki (Tom Hiddleston) fait l’expérience d’un deuxième arc dans cet univers, une deuxième histoire de rédemption après la mort héroïque de la première version du personnage dans Infinity War. Mais Loki établit également les règles de base pour tout ce qui suivra. Le multivers est un thème majeur pour la phase 4, pas seulement Loki. Dans tout cela, vous avez peut-être manqué le fantastique camée Thor dans Loki que Marvel a brillamment glissé dans l’épisode 5. Méfiez-vous des fans de Marvel qui sont en retard avec votre visionnage de Loki – des spoilers importants suivent ci-dessous.

L’un de mes plus gros reproches avec Le faucon et le soldat de l’hiver était que le script s’est mis en quatre pour ne pas parler de Steve Rogers (Chris Evans). Nous avions un mémorial Captain America, et Sam (Anthony Mackie) et Bucky (Sebastian Stan) ont beaucoup parlé de Steve. Mais ils ne parlaient pas complètement de son absence. Et la façon dont ils parlaient de Steve ne semblait pas naturelle. Ce n’est que plus tard dans la série que nous avons appris que Steve était « parti ». Nous avons appris au début de la série que Steve n’est pas mort. Mais Marvel a pris son temps pour nous dire que Steve n’était pas là.

Comment est-ce lié aux camées Loki? Eh bien, vous ne pouvez pas avoir une histoire de Loki dans le MCU sans Thor (Chris Hemsworth) dedans.

Où est Thor à Loki ?

Marvel a fait un bien meilleur travail en s’attaquant à Thor jusqu’à présent. Nous avons vu Hemsworth dans des images du MCU que Loki a pu regarder pour la première fois alors qu’il était en état d’arrestation à la TVA. Loki vit la vie qu’il aurait dû vivre dans la Ligne du Temps Sacrée s’il n’avait pas dévié du chemin. Ce fut tout un voyage émotionnel pour Loki, l’aidant à réaliser à quel point il pouvait être un petit rouage dans le grand schéma des choses. Mais voir Thor dans Loki alors que le protagoniste a vécu son frère ne compte pas comme un caméo.

Nous n’avions pas beaucoup de références à Thor après les premiers épisodes. Cela avait du sens, car cette émission parle de Loki. Mais ensuite, l’épisode 5 est arrivé, rempli de superbes œufs de Pâques qui valent la peine d’interrompre la lecture et de rembobiner. Plusieurs d’entre eux étaient liés à Thor.

Nous avons appris au cours de l’épisode que Kid Loki a tué Thor, et c’est l’événement Nexus qui l’a envoyé à la TVA.

Ce qui est plus excitant, c’est que nous avons vu Mjolnir enterré dans le sol. Cela suggère que les variantes de Thor provoquent des événements Nexus, et certains de ces Thors sont envoyés dans le vide pour rencontrer Alioth. C’est une grande perspective là. Mais cela s’est encore amélioré instantanément.

Throg Easter egg dans Loki épisode 5. Source de l’image: Marvel Studios

Le camée surprise dans l’épisode 5 de Loki

Nous avons rencontré Throg, la version grenouille de Thor, soigneusement emballée dans un bocal (image ci-dessus). Après l’alligator Loki, il est logique de voir la grenouille Thor. C’est hilarant comment Throg essaie aussi d’atteindre le marteau. Apparemment, il n’est pas digne.

Nous ne savions pas que la voix de Throg était celle de Chris Hemsworth. Et c’est le caméo que nous n’avons pas tous repéré dans l’épisode 5.

EXCLUSIF‼️ @ViewsFrom616 a interviewé @iamkateherron et elle a révélé que @chrishemsworth est la voix de #Throg the Frog Thor

dans l’épisode cinq de #Loki #ReleaseTheThrogCut #PrayersForPuddleGulp 🐸 pic.twitter.com/2TIyvf1Mk8 – Twitch.tv/ForAllNerds (@ForAllNerds) 10 juillet 2021

La directrice de Loki, Kate Herron, a tout confirmé lors d’un podcast ForAllNerds vendredi. Elle a dit que Hemsworth avait en fait enregistré de nouvelles lignes et de nouveaux sons pour Loki. Throg ne dira peut-être rien, mais il émet manifestement des sons agaçants dans ce bocal :

Throg, le faire entrer [was fun]. Nous avons d’ailleurs enregistré Chris Hemsworth pour ça. Au fait, je ne l’ai encore dit à personne, mais nous l’avons enregistré pour ça, donc c’est un nouvel enregistrement. C’est un tout nouvel enregistrement et non recyclé.

Le fait que Throg aurait dû avoir un rôle plus étendu dans l’épisode 5 est également excitant. Il a finalement été coupé, mais nous ne pouvons qu’espérer que nous le verrons à l’avenir.

Mis à part les camées intelligents, l’épisode 6 de Loki sera diffusé mercredi sur Disney +. C’est le final qui devrait tout expliquer.

