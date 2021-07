L’épisode 5 de ‘Loki’ nous a donné une pièce clé du puzzle de la chronologie sacrée

L’épisode 5 de Loki est enfin en streaming sur Disney +, l’épisode que nous mourions d’envie de voir depuis les grandes révélations de la semaine dernière. Avec le quatrième volet, l’épisode 5 est l’un des favoris de Tom Hiddleston de la série. Et l’épisode 5 met parfaitement en place la finale, où l’on nous donnera les derniers détails dont nous avons besoin pour comprendre le voyage dans le temps, les réalités multiples et la chronologie sacrée. Mais nous n’avons pas besoin d’attendre l’épisode 6 pour réaliser que le cinquième épisode nous a donné la pièce manquante la plus importante du puzzle Sacred Timeline.

Remarquez, de nombreux spoilers Loki pourraient suivre ci-dessous, alors assurez-vous d’avoir regardé les cinq épisodes avant de lire ce qui suit.

Nous nous attendions à ce que Loki établisse les règles de base du multivers du MCU dès le départ, un thème qui devrait dominer la phase 4. Dans Avengers: Endgame, nous avons appris que toute action prise dans le passé ne changerait pas l’avenir. Cela bifurquerait vers une version de réalité différente. Les Avengers ont tenté de corriger les délais qu’ils ont ruinés en retournant les Infinity Stones et en s’assurant que les reliques peuvent toujours fournir un équilibre dans la lutte entre le bien et le mal.

Loki (Tom Hiddleston) et Sylvie (Sophia Di Martino) ont un moment émouvant sur Lamentis, ce qui provoque un événement Nexus massif. Source de l’image : Marvel Studios

Mais d’autres actions conduiraient à des ramifications significatives de la réalité. L’un d’eux est Loki s’échappant avec le Tesseract. Un autre est Thanos (Josh Brolin) voyageant du passé vers le futur d’une chronologie différente. De même, Steve Rogers (Chris Evans) a déclenché sa propre chronologie lorsqu’il a pris sa retraite.

Loki nous a appris jusqu’à présent que la TVA gère ces événements Nexus pour éviter les perturbations de la chronologie sacrée.

Confusion de la chronologie sacrée

Nous nous sommes demandé si la timeline sacrée ne contenait qu’une seule réalité ou plusieurs réalités qui respectent les limites prédéterminées du premier épisode de Loki.

Nous avons appris avant l’épisode 5 de Loki que la TVA a un pouvoir fini. Ils doivent gérer les événements Nexus dans un délai déterminé. Une fois qu’une succursale dépasse les limites acceptées, la TVA ne peut plus la réinitialiser. C’est une indication supplémentaire que la TVA ne peut pas gérer avec succès tous les événements Nexus. C’est pourquoi ils ont des règles en place. Ils savent ce qui se passe si vous ne réinitialisez pas une branche. Sinon, ils n’auraient pas de spécifications précises pour traiter un événement Nexus le plus rapidement possible.

publireportage animé TVA de la série télévisée Loki : les frais de réinitialisation détruisent les succursales Nexus. Source de l’image : Marvel Studios

Nous savons également qu’ils ne peuvent pas remonter le temps pour arrêter un événement Nexus. Ils réagissent simplement à ces problèmes et les éliminent en temps réel. Si ils peuvent. Les frais de réinitialisation perturbent ces réalités, et nous avons appris dans l’épisode 4 que la TVA réinitialise complètement les mondes après un événement Nexus. Ces réalités disparaissent si la TVA agit en temps voulu.

Mais quelqu’un comme Sylvie (Sophia Di Martino) a eu un impact sur la capacité de TVA à réinitialiser les succursales, et certaines de ces réalités doivent être encore vivantes. C’est des maths et du bon sens. Encore une fois, l’une des réalités que TVA a permis d’exister est le plan de sortie de Steve.

La grande chronologie révélée dans l’épisode 5 de Loki

C’est assez tôt dans l’épisode 5 que l’on apprend qu’élaguer une branche de réalité ne la détruit pas directement. Au lieu de cela, il le déplace vers une région de la chronologie où il n’y a pas de temps. C’est un état de limbes qui ne permet pas à la branche de se développer et d’avoir un impact sur la chronologie sacrée. Ravonna (Gugu Matha-Raw) a expliqué que c’est la voie à suivre pour la TVA. Elle prétend qu’elle ne sait pas pourquoi les choses se passent ainsi. Qu’elle mente ou non, c’est un détail extrêmement important pour le MCU Phase 4. Voici l’explication de Ravonna :

Lorsque nous élaguons une réalité ramifiée, il est impossible de détruire toute sa matière. Nous nous déplaçons donc vers un endroit de la chronologie où il ne continuera pas à croître. Fondamentalement, la chronologie ramifiée n’est pas réinitialisée. c’est transféré [to] un vide à la fin des temps. Où chaque instance d’existence se heurte au même point et s’arrête simplement. Le dogme dit que la fin des temps est encore en train de s’écrire, que les Gardiens du Temps la transforment en utopie.

C’est assez détaillé mais aussi extrêmement vague. On dirait que la personne qui a conçu la TVA n’est pas tout-puissante. Ils n’ont pas le contrôle total. La TVA a un grand pouvoir, mais elle ne peut pas microgérer la Chronologie Sacrée comme nous le pensions.

Là encore, rien ne devrait échapper à cet état de limbes ou y durer très longtemps. A moins que ce ne soit Lokis.

Les prochaines histoires multivers

Cette reconnaissance de l’épisode 5 de Loki que la finalité de l’élagage des événements Nexus n’est pas toujours définitive est un détail majeur pour le multivers. La TVA joue avec le temps et la réalité d’une manière imparfaite et chaotique. Cela donne encore plus de crédibilité à l’idée que la chronologie sacrée pourrait être une combinaison de réalités qui s’écoulent ensemble à l’intérieur de ces lignes rouges. Et que la TVA ne peut pas toujours arranger les choses. Même quand c’est le cas, il n’a aucun contrôle sur les éléments piégés dans cet univers de limbes. Il n’y a aucune garantie qu’Alioth va simplement manger toutes ces branches jetées.

publireportage animé de TVA de la série télévisée Loki : si elles ne sont pas cochées, les chronologies ramifiées peuvent conduire au chaos multivers. Source de l’image : Marvel Studios

Si autant de chaos et d’aléatoire peuvent exister dans un environnement quelque peu contrôlé, alors l’équilibre du multivers est plus fragile que nous le pensions. Si TVA suspendait ses activités alors que de plus en plus d’employés découvraient la nature d’eux-mêmes, la chronologie sacrée pourrait être en grave danger. Et n’oublions pas que quelque chose d’aussi simple que Loki et Sophie tombant amoureux pourrait créer un événement Nexus qui ne peut pas être annulé. Nous savons déjà que nous nous dirigeons vers la folie dans le multivers. Nous devrons simplement attendre la finale de Loki pour voir ce qui fait s’effondrer la chronologie sacrée, maintenant que nous savons comment elle fonctionne.

La révélation de Ravonna n’est qu’une petite partie de l’épisode 5 de Loki, qui est disponible en intégralité sur Disney+.

