L’épisode 9 de New Blood révèle une mort choquante

Dexter: New Blood a réservé pas mal de surprises au cours de la saison, mais dans l’épisode 9, une mort choquante a été révélée et cela a probablement laissé les fans haleter. Dans la nouvelle série de revival, Dexter Morgan (Michael C. Hall) vit maintenant dans la ville fictive d’Iron Lake, dans le nord de l’État de New York, et affronte Kurt Caldwell (Clancy Brown), un riche homme d’affaires qui cache un sombre de longue date. secret. Spoilers ci-dessous pour l’avant-dernier épisode de Dexter : Sang nouveau.

Le nouvel épisode de Dexter: New Blood a trouvé Dexter approfondissant le lien entre lui et son fils adolescent, Harrison, qui s’est rendu à Iron Lake pour retrouver son père, qui serait mort. La relation du couple était sur un terrain rocailleux jusqu’à ce que Dexter sauve Harrison du meurtre de Kurt. L’ancien chauffeur de camion aisé a été découvert comme ayant kidnappé et assassiné des dizaines de femmes et, dans l’épisode 9, Dex et Harrison découvrent sa salle des trophées, où il expose les corps embaumés et préservés de ses victimes. Alors qu’ils explorent l’horrible bunker, ils tombent sur une victime qu’ils connaissaient : la vraie podcasteuse criminelle Molly Park.

J’avais les mêmes pulsions violentes quand j’avais ton âge. Mais mon père m’a appris un code, un moyen de canaliser ces envies. pic.twitter.com/3G233ElDKR – Dexter sur Showtime (@SHO_Dexter) 31 décembre 2021

Park (Jamie Chung) est venu à Iron Lake pour enquêter sur le cas des femmes disparues pour un épisode de son podcast, Merry F—ing Kill. Là-bas, elle s’est rapprochée du chef de la police Angela Bishop (Julia Jones), avec qui Dexter sort maintenant. À un moment donné, elle a déjeuné avec Kurt et est retournée dans sa cabine avec lui, la même cabine où il a gardé et tué ses victimes. Soupçonnant que quelque chose se passait, Dexter les a suivis et a fini par sauver la vie de Molly.

Plus tard, Molly et Angela ont eu un échange houleux dans le bureau du shérif, qui s’est terminé par le départ de Molly bouleversée. On présumait qu’elle était retournée à Los Angeles. Cependant, dans l’épisode 9, alors que Dexter et Harrison découvraient le corps de Molly dans la salle des trophées morbide de Kurt, Angela enquêtait sur la chambre d’hôtes dans laquelle elle avait séjourné lors de sa visite à Iron Lake.

En regardant la pièce, elle a remarqué que le coffre-fort de la chambre était fermé et verrouillé, ce qui a piqué sa curiosité. Angela demande au gardien d’ouvrir le coffre-fort et à l’intérieur, elle a trouvé l’équipement de podcasting de Molly, quelque chose qu’elle n’aurait jamais laissé derrière elle si elle avait réellement quitté Iron Lake. Le gardien a également expliqué que lorsque Molly est partie, elle n’a pas vérifié en personne, mais a simplement laissé une note sur le lit. Les fans peuvent voir si la mort de Molly a de plus grandes conséquences lorsque la finale de la saison Dexter: New Blood sera diffusée le dimanche 9 janvier.