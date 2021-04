Nugs.net, la principale plate-forme musicale pour la diffusion et les enregistrements de concerts en direct, s’est associée à L’OMS, UMe et Studios Mercury, pour la première en direct de leur « Albums classiques » documentaire « Ceux qui vendent ».

L’OMS est l’un des groupes de rock les plus influents du 20e siècle avec plus de 100 millions de disques vendus dans le monde, et le documentaire explore en détail son record révolutionnaire, y compris une plongée profonde dans les enregistrements multipistes originaux, ainsi que de tout nouveaux enregistrements exclusifs entretiens avec Pete Townshend, Roger Daltreyet les producteurs d’albums.

Les fans peuvent se connecter à la diffusion en direct gratuite le jeudi 22 avril à 18 h HP / 21 h HE sur nugs.net/thewho. L’épisode sera disponible en streaming à la demande via Nugs.net, les Nugs.net YouTube page et LE YouTube de l’OMS page jusqu’au dimanche 25 avril à 21 h HP / 12 h HE. Le streaming est disponible dans le monde entier à l’exception du Royaume-Uni et de l’Irlande.

Initialement publié en décembre 1967 et décrit plus tard par Pierre roulante comme « L’OMSle meilleur album de » « Ceux qui vendent » reflète une année remarquable dans la culture populaire. En plus d’être immortalisée à jamais comme le moment où la contre-culture et la « Love Generation » sont devenues un phénomène mondial et la « pop » a commencé à se métamorphoser en « rock ». L’album a été initialement prévu par Pete Townshend et les managers du groupe Kit Lambert et Chris Stamp comme un album concept libre comprenant des jingles et des publicités reliant les chansons stylisées comme une émission de radio pirate. Ce concept est né de la nécessité car leur label et leur direction voulaient un nouvel album et Townshend sentait qu’il n’avait pas assez de chansons.

« Ceux qui vendent » est une représentation audacieuse de la période dans laquelle il a été réalisé, la fin du «swinging-’60s» rencontre le pop-art mêlé de psychédélisme et de pop pur. C’est un mélange glorieux de classique puissant OMS instrumentation, harmonies mélodiques, imagerie lyrique satirique cristallisée pour ce qui n’était que le troisième album du groupe. L’ambition et la portée de l’album sont inégalées par L’OMS, ou tout autre acte de cette période. Dans le concept audacieux, il y avait un lot de chansons fabuleuses et diverses. « Je peux voir des miles », un hit du Top 10 à l’époque, est un OMS classique. « Raël », une Townshend « mini-opéra » avec des motifs musicaux qui ont réapparu dans «Tommy», et l’explosion psychédélique de « Armenia City In The Sky » et « Relaxer » sont parmi les meilleurs documents que quiconque ait écrit dans les années 1960.

Dans l’air du temps, le documentaire est une représentation visuelle du concept de l’album comme une émission de radio pirate, couplée à des images d’archives extrêmement rares, de nouvelles interviews avec Pete Townshend, Roger Daltrey et une foule d’autres, y compris John Entwistle et Keith Moon dans les archives. Un récit supplémentaire sera fourni par des interviews filmées avec ceux qui étaient là à l’époque, attestant de l’importance de la radio pirate et de la façon dont la musique pop et la publicité commençaient à se nourrir pendant la période d’enregistrement de l’album. L’épisode expliquera également pourquoi 1967 a été une année charnière dans la culture populaire en examinant l’art, la musique et les influences sociales de l’époque, et comment « Ceux qui vendent » encapsulé cette époque, mais semble toujours aussi frais et vital que lors de sa sortie il y a plus de 50 ans.

« Ceux qui vendent » documentaire a été produit par Studios Mercury et dirigé par Bob Smeaton, le double Prix ​​Grammy-un réalisateur gagnant avec des crédits documentaires musicaux comprenant LES BEATLES, Elton John, L’OMS, FLOYD ROSE, LES PORTES, REINE, NIRVANA, Mark Knopfler et le FILLES D’ÉPICES.

Pour coïncider avec le « Albums classiques » épisode, L’OMS sortira une nouvelle édition super deluxe de « Ceux qui vendent » le 23 avril via UMe/Polydor, avec 112 titres couvrant cinq CD et deux de sept pouces, dont 47 inédits, dont 14 inédits Pete Townshend des démos, un livre cartonné de 80 pages en couleur, comprenant des photos d’époque rares, des souvenirs (neuf affiches et encarts), des annotations piste par piste et de nouvelles notes de pochette de Pete Townshend avec des commentaires de personnes comme Pete Drummond (Radio Londres DJ), Richard Evans (designer) et Roy Flynn (le responsable du Speakeasy Club). L’emballage super deluxe comprend également neuf affiches et encarts, y compris des répliques de l’original 20 « x 30 » Adrian George affiche de l’album, une affiche de concert de l’hôtel de ville, Newcastle, un spectacle de théâtre Saville programme de huit pages, une carte de visite pour le sac o ‘Nails club, Kingly Street, un OMS photo du fan club du groupe, un dépliant pour les concerts du pavillon de bain, y compris L’OMS, un autocollant de pare-chocs crack-back pour Wonderful Radio London, Keith Moonla carte de membre du Speakeasy Club et une OMS newsletter du fan club.