L’épisode de Doctor Strange pourrait être le point culminant de “Et si…?” de Marvel

Marvel a lancé le premier épisode de What If…? mercredi dernier. La première saison se déroulera jusqu’au 6 octobre, avec une nouvelle arrivée à Disney Plus tous les mercredis. Cela fait un total de neuf épisodes de 30 minutes pour la première saison, chacun racontant des histoires alternatives passionnantes du multivers. C’est ce que nous savons déjà sur What If…?. Les événements de Loki ont fait les histoires du multivers dans Et si… ? possible. Tout ce qui se passe dans l’émission télévisée animée est le canon MCU. Marvel l’a confirmé ces dernières semaines sans dévoiler plus de détails sur les épisodes. Nous ne savons toujours pas si les réalités alternatives que nous sommes sur le point de découvrir sont liées les unes aux autres de quelque manière que ce soit. Mais grâce à diverses interviews, on sait quel épisode de What If…? nous attendons le plus : celui avec Doctor Strange.

C’est toujours intriguant d’entendre les acteurs et l’équipe d’un nouveau spectacle Marvel. Pendant la course de WandaVision, Paul Bettany a taquiné une apparition massive dans les derniers épisodes. Le scénariste en chef de Falcon and the Winter Soldier, Malcolm Spellman, a déclaré que l’épisode 5 serait le plus excitant. Et puis nous avons entendu l’acteur de Loki, Tom Hiddleston, dire qu’il était le plus impatient de voir les réactions aux épisodes 4 et 5 de Loki.

Que fait Doctor Strange dans Et si… ?

Le consensus semble être que l’épisode Doctor Strange est le plus percutant de What If…?. Contrairement aux émissions précédentes, où une seule personne taquinait généralement un épisode particulier, plusieurs voix disent la même chose à propos du prochain épisode de Doctor Strange.

C’est d’autant plus excitant, compte tenu de l’importance du docteur Strange (Benedict Cumberbatch) dans le MCU en ce moment. Cumberbatch apparaîtra dans No Way Home et Doctor Strange dans le multivers de la folie, ainsi que la voix de Doctor Strange dans What If…?.

Un Redditor a rassemblé une sélection de citations de Jeffrey Wright, AC Bradley et Bryan Andrews sur le docteur Strange et si…? épisode. Wright exprime The Watcher dans What If…?, le narrateur qui nous guidera tout au long de cette aventure. Bradley a écrit les scripts de la série et Andrews est le Et si…? réalisateur. Dans ce qui suit, vous verrez ce que chacun d’eux avait à dire dans différentes interviews sur l’épisode Doctor Strange.

Jeffrey Wright

“J’ai été vraiment pris par l’épisode Doctor Strange, que vous verrez quand vous y serez. Pour une raison quelconque, cela a vraiment attiré mes émotions. [Laughs] Et aussi, cela devient aussi une histoire d’intérêt pour l’Observateur, donc de cette façon, nous voyons en quelque sorte les choses d’un point de vue similaire. Alors oui, jetez un œil à celui de Doctor Strange quand il viendra. Lorsque vous atterrirez sur celui-là, vous atterrirez à un endroit où je me suis assis encore plus loin dans mon siège.

Lire l’intégralité de l’interview dans Entertainment Weekly.

«Personnellement, j’ai été époustouflé par l’épisode Doctor Strange, qui m’a frappé comme un endroit très central pour moi. De plus, The Watcher s’intéresse également de manière très particulière à cette histoire. Lui et moi avons un point de vue commun sur certaines choses. Il y a toute la magie, et il y a toutes les couleurs et l’excitation, mais il y a un fil conducteur et des leçons à tirer que j’ai trouvées vraiment fascinantes et pertinentes.

Lisez l’interview complète dans ET Online.

AC Bradley

« J’ai quelques favoris. L’épisode de Doctor Strange était très spécial pour moi pour l’écriture, et en y entrant, j’avais assez peur car il comporte des thèmes très lourds. Je ne pense pas que ce soit un spoil de dire qu’il traite des défauts et de la tragédie », a-t-elle déclaré.

“Une fois que je me suis assis et que j’ai commencé à travailler dessus, ce fut en fait une expérience très enrichissante parce que nous avons dû nous demander pourquoi la perte fait si mal et parce que tout se résume à l’amour. Seules les choses que nous aimons peuvent nous blesser. C’est l’épisode le plus humain du lot, mais il contient également de belles images, une action incroyable et, espérons-le, quelques bons rebondissements.

Lire l’intégralité de l’interview à Kakuchopurei.

“Avec Doctor Strange, tout est question de perte”, a-t-elle déclaré sur le podcast post-crédit. «Alors, où mènerait la perte d’un homme, en particulier d’un homme qui a ce genre de pouvoir. Jusqu’où irait-il. Et puis vous devenez un peu gros, bizarre et plus sauvage.

Bryan Andrews

“Certainement, l’épisode de Doctor Strange, c’était aussi un bon épisode. Cela va totalement dans une direction que les autres épisodes ne font pas et je pense que l’animation devrait y aller et le faire plus souvent. C’est devenu le véhicule parfait pour aider à fléchir certains de ces muscles. C’était vraiment spécial.

Lisez la même interview de Kakuchopurei.

“L’épisode Doctor Strange se démarque.” C’est “plus profond que les autres”, a déclaré Andrews à Grace Randolph (voir ci-dessous).

“Cela devient un peu plus sombre, plus émotionnel, plus cinématographique”, a-t-il déclaré. “Ils sont tous forts, mais celui-là a certainement quelques choses en plus avec lui.”

“L’épisode Doctor Strange se démarque.”

“Plus profond que les autres.”

“Ça devient un peu plus sombre, plus émotionnel, plus cinématographique.”

« L’épisode Doctor Strange est un tour de force. Il se termine d’une manière particulière, vous le saurez quand vous le verrez. Quand ils le verront réellement, ils diront : “Je ne peux pas croire qu’ils aient fait ça !”

Lisez l’interview complète dans Entertainment Weekly.

Quand l’épisode de Doctor Strange sera-t-il diffusé ?

Andrews a déclaré à Grace Randolph dans l’interview vidéo ci-dessus que l’épisode de Doctor Strange qu’ils n’arrêtent pas de faire est le cinquième. Disney va sortir Et si… ? l’épisode 5 le 8 septembre, c’est donc le temps que nous attendrons.

