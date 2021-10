L’épisode de la série vidéo Queen rappelle les « 20 meilleures minutes » de Live Aid

Ce qui est considéré par de nombreux fans comme les 20 meilleures minutes de l’histoire de reine est commémoré dans la dernière partie de leur série Queen The Greatest sur la chaîne YouTube officielle du groupe.

L’épisode 30 de la série célèbre leur apparition inoubliable à Aide en direct en 1985, avec des images et des souvenirs des quatre membres sur l’un des événements les plus importants de l’histoire de la musique. Le 13 juillet, six mois après leurs nuits record à Rock In Rio en janvier 1985, présenté dans l’épisode 29, est venu la performance qui a redéfini Queen aux yeux de la foule du stade de Wembley et de millions de téléspectateurs dans le monde entier.

Arrivant à bout de souffle dans le sillage de la star de décembre 1984 Band Aid single pour le soulagement de la famine éthiopienne, les concerts Live Aid ont vu une union sans précédent d’incroyables talents de la liste A, unis dans la même cause. Le spectacle de 21 minutes de Queen’s a été un moment fort de l’événement londonien, devant un public mondial de 1,9 milliard de personnes.

Comme Brian May l’explique dans le clip, lorsque l’organisateur Bob Geldof a approché le groupe pour la première fois pour se présenter à Live Aid, ils avaient de sérieux doutes quant à savoir s’il serait capable de réaliser un tel exploit.

« C’était en fait aux BPI Awards que nous sommes allés récupérer un prix, et Geldof était à quelques tables de là et est venu et a dit que tu ferais cette chose, et il a dit que nous allions avoir ceci, et ceci, et cela, et ça, et nous avons dit ‘Oh ouais, j’en suis sûr’, pensant que c’était une chose presque impossible de se réunir, mais nous avons dit ‘Ouais’, nous serions intéressés.

« Nous avions tous très envie de le faire »

« Et puis un peu plus tard, il a téléphoné et a dit » Écoutez Brian, je dois avoir un engagement « , et nous en avons donc parlé un peu plus et nous semblions tous très désireux de le faire. »

Puis vinrent les discussions entre les membres de Queen sur ce qu’il fallait jouer dans un set exceptionnellement court. « C’est assez difficile de faire un choix, note Brian. Ajoute Roger Taylor : « Oui, nous ne savons pas vraiment quoi faire, que ce soit pour jouer les tubes ou pour essayer de faire quelque chose de nouveau.

«Mais je pense que dans 20 minutes vraiment, nous devons jouer des choses que les gens connaissent et reconnaîtront en Turquie ou partout où ils regardent. Peut-être. Avec un peu de chance. » Ajoute Freddie Mercury de manière ludique : « Donc, nous nous disputons toujours sur ce fait, c’est ce qu’il essaie de dire. »

Anticipant l’événement, Freddie note : « Je pense que ça va être chaotique, oui, ça doit l’être. Je veux dire, nous en sommes la partie agréable en fait. Il y aura beaucoup de frictions et nous allons tous essayer de nous surpasser, je suppose. »

En réalité, tous les egos et rivalités ont disparu, alors que les meilleurs acteurs du monde se sont réunis pour une même cause. Néanmoins, la planification méticuleuse de Queen de leur spectacle et l’énergie pure de leur performance ont fait qu’il est devenu l’un des moments forts de la journée.

« Ils volent la vedette »

« C’était comme si tous les artistes des coulisses avaient entendu un sifflet de chien », explique le diffuseur et écrivain Paul Gambaccini, « et leurs têtes se sont tournées et le frisson que vous avez ressenti était ‘Ils volent la vedette’.

Le co-organisateur Midge Ure se souvient: « Je défie quiconque l’a vu de ne pas avoir la chair de poule sur la nuque, quand vous avez vu cette mer de gens. »

« Je me souviens avoir levé les yeux et vu tout l’endroit devenir complètement dingue à l’unisson et penser » oh, ça se passe bien « », dit Taylor, et May ajoute: « Nous avions un avantage injuste, nous avions fait des stades de football. Freddie, en particulier, a appris cette façon magique d’impliquer tout le monde dans un immense stade de football, il pouvait faire sentir à tout le monde qu’ils étaient en contact.

Muses Taylor : « Les gens diront : ‘C’était un changement de carrière ?’ Eh bien, non, ce n’était pas un changement de carrière, mais bien sûr, c’est dans l’esprit de tout le monde ». Le bassiste John Deacon déclare : « Nous avons reçu un excellent accueil de la part de la foule, même à Wembley, et aussi du public de la télévision, donc en fait, c’était un grand coup de pouce pour la confiance du groupe.

Le manager de Queen, Jim Beach, conclut : « Avoir conquis Live Aid de cette manière, a sans aucun doute insufflé une nouvelle énergie au groupe. »

Regardez chaque épisode de Queen The Greatest sur la chaîne YouTube officielle de Queen.