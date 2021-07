L’épisode de Rick et Morty fuit tôt, mais les fans qui se sont déchaînés contre les monstres à sperme pourraient ne pas l’aimer

Avertissement! Ce qui suit contient des SPOILERS pour un prochain épisode de la saison 5 de Rick et Morty. Lisez à vos risques et périls !

Les productions télévisuelles font de leur mieux pour éviter les fuites dans la mesure du possible, mais à l’ère moderne du streaming, cela peut être plus facile à dire qu’à faire. Par exemple, l’un des prochains épisodes de la saison 5 de Rick et Morty a été publié tôt sur Amazon Prime Canada après que le service de streaming a publié par erreur l’épisode 7 par opposition à l’épisode 4. Malheureusement, de mauvaises nouvelles sont en route pour les fans qui détestaient les monstres de sperme de l’épisode 5, car l’épisode controversé sera rappelé le plus tôt possible.