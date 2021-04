L’épisode dénature le chanteur ⋆ .

Morrissey se produit au Firefly Music Festival en 2015 (Mark Makela / .)

Le spectacle autrefois génial est maintenant la pièce A dans le déclin de la comédie, des dessins animés et de la culture musicale.

Pourquoi les Simpsons ne sont-ils plus drôles? Cette question est provoquée par l’épisode des Simpsons de cette semaine, «Panic on the Streets of Springfield», qui a clairement montré que les esprits les mieux payés du showbiz sont allés au-delà de la simple partisanerie politique dans un exercice de pouvoir: une méchanceté sans vergogne et sans vergogne et l’assassinat de caractère.

La réponse à la question est plus grande que la série elle-même et plus importante que chaque annonce de routine de sa sensibilité d’entreprise dans laquelle les membres de la distribution millionnaire changent leur participation (cessant de jouer des rôles qui ne correspondent pas à leur appartenance ethnique) simplement pour apaiser la mode sociale.

Juste dans la foulée du film extraordinaire et compatissant Shoplifters of the World, sur l’impact culturel du groupe pop britannique The Smiths, vient cet épisode de «Panic on the Streets of Springfield» (intitulé d’après la chanson de 1986 «Panic» des Smiths ) qui salit le parolier-chanteur Morrissey. La prémisse sale et aigre tente de réviser l’histoire culturelle dans une direction opposée à celle du film Voleurs à l’étalage.

Lisa Simpson, l’éternel enfant de huit ans de la série, découvre tardivement un groupe appelé les Snuffs et son leader nommé Quilloughby. Elle prend son iconoclasme pour sa propre supériorité solitaire et en fait son ami imaginaire, mais elle le trouve bientôt méchant, inacceptable et politiquement incorrect. Cette caricature (mettant en vedette la grande coiffure à coiffe suspendue de Morrissey et les maniérismes effacés) postule que la musique des années 80 des Smith – héraut intemporel d’un âge – était l’œuvre d’un bigot insensible et inhumain. Rejoignant les plaintes des médias sociaux-mob qui ont conduit BMG records à abandonner le contrat d’enregistrement de Morrissey l’année dernière, l’épisode est une version de bande dessinée de la culture d’annulation.

Il est évident que les créateurs des Simpsons se voulaient diffamatoires (le scénariste Tim Long a prétendu de manière malhonnête que Quilloughby est un composite de Ian Curtis et Robert Smith). Le film Shoplifters a prouvé que les Smith ont atteint des endroits plus profonds que les Simpsons. Mais cette petite vegan éco-terroriste Lisa a toujours été le personnage sponsorisé de l’émission, une cascade que les téléspectateurs libéraux appréciaient et que les téléspectateurs conservateurs toléraient. (Homer était son Archie Bunker.) Les Simpsons sont-ils colorés en jaune parce que la série est lâche, sa nervosité unique n’est qu’une relique d’avant les jours du fascisme PC?

Lorsque The Simpsons a remué la télévision d’animation il y a 32 ans, avec l’excentrique satire de la presse alternative du dessinateur Matt Groening sur l’archétype de la famille américaine et la finesse professionnelle du vétérinaire de sitcom James L. Maintenant, il a été déjoué par son jumeau diabolique, Family Guy de Seth McFarland (qui dénigre régulièrement les conservateurs célèbres). C’est juste un autre exemple de décadence moderne. Les créateurs de l’émission ont renoncé à être drôles et ont plutôt choisi de gronder et de censurer. C’est la même perception sociale particulièrement délabrée et pervertie qui a ruiné la comédie télévisée de fin de soirée. L’équipage des Simpsons est une autre équipe hollywoodienne qui vise à diviser l’Amérique et le public pop.

Cette insulte va au cœur de la trahison culturelle contemporaine. «Panic» des Smith est une chanson à feuilles persistantes sur les effets de la tyrannie politique – elle est d’une pertinence frappante aujourd’hui. Mais The Simpsons évite de noter la prescience de la chanson et choisit la moquerie bon marché. Contrairement aux anciennes parodies de célébrités des Simpsons (Barbra Streisand, les Rolling Stones, Aerosmith), cette offense délibérément politique expose les pratiques lâches du showbiz d’aujourd’hui. Sans surprise, Quilloughby a été exprimé par Benedict Cumberbatch, un acteur qui a ironiquement gagné la gloire et une nomination aux Oscars (pour avoir joué Alan Turing dans The Imitation Game) grâce à l’influence de Harvey Weinstein.

Les Simpsons critiquent Morrissey en ridiculisant et en déformant sa position sur les droits des animaux et en répétant la calomnie médiatique qui l’accuse de racisme. Lisa sort et le dit: «Vous êtes un énorme raciste!» La psyché fracturée de Lisa l’oblige à attaquer les autres. Lorsque la gauche habilitée se mange, aucune hypocrisie n’est interdite. Une institution culturelle en attaque violemment une autre. Au lieu d’enseigner les leçons morales complexes de l’art de Morrissey, The Simpsons continue sa pratique de la supériorité PC. (Un acteur des Simpsons s’est excusé auprès de la nation indienne pour le portrait du personnage Apu, mais les producteurs de l’émission ne se sont jamais excusés pour les personnages du révérend Lovejoy et Ned Flanders qui détruisent le christianisme.)

Ne laissez pas la presse rire sur cet épisode vous empêcher de reconnaître son offense. Aucun des auteurs d’Internet n’est suffisamment informé pour mentionner que Morrissey a eu une longue bataille avec les médias, du moins depuis la chanson de droite de 1991 «Journalists Who Lie». Morrissey a gagné le statut de pop-star – et d’ennemis – pour avoir romancé des passions non conventionnelles et incomprises. Ses chansons pour les Smith ont été une inspiration pionnière pour l’acceptation des perspectives sociales et de la sensibilité émotionnelle que le rock hipster cool avait interdit.

La réponse de Morrissey à tout cela a été typiquement concise: «Dans un monde obsédé par les lois de la haine, il n’y en a aucune qui me protège – la liberté d’expression n’existe plus.» Maintenant, les Simpsons tente de l’annuler car il patronne son public. En perpétuant la perception la moins profonde de l’héritage des Smith, l’épisode est conçu pour garder le public muet et suffisant, comme Lisa la léniniste elle-même. À quel point un spectacle autrefois grand peut-il être faux?

Armond White, critique culturel, écrit sur les films pour National Review et est l’auteur de New Position: The Prince Chronicles. Son nouveau livre, Make Spielberg Great Again: The Steven Spielberg Chronicles, est disponible sur Amazon.

