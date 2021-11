L’épisode le plus réveillé de ‘New Amsterdam’ implique un homme trans illégal traqué par ICE

L’épisode du 16 novembre de New Amsterdam, « In A Strange Land », était leur épisode le plus réveillé à ce jour cette saison. Tout le monde est sur le pont à l’hôpital de New Amsterdam lorsqu’il s’agit de prodiguer des soins médicaux à de nombreuses victimes de brûlures d’un incendie d’église, tous des immigrants illégaux cherchant refuge, tandis qu’ils repoussent les agents de l’ICE qui cherchent à faire grève.

L’un des patients illégaux traités est Temi (Rizi Timane), un homme trans nigérian. Les poumons de Temi ont été touchés, mais elle n’enlève toujours pas le liant qui aplatit ses seins, malgré son incapacité à respirer. Ce n’est que lorsque l’infirmière Kai Brunstetter (Em Grosland), qui se trouve également être un homme trans, convainc Temi d’enlever le cartable qu’elle fait enfin.

Leyla : Cela devrait faciliter votre respiration. Temi : Ce n’est pas le cas. Je ne peux pas… respirer. Leyla : Vos bandages restreignent votre respiration. Nous devrons les annuler. Temi : Non, non, non, non. Leyla : Tu seras plus à l’aise. Temi : Éloigne-toi de moi ! Brunstetter : Tu vas bien ici ? Temi : Ne me touche pas. Leyla : Dois-je avoir un infirmier ? Brunstetter : Non, attendez. J’ai ça. D’accord. On recommence, hein ? je suis Kai, il ou ils pronoms. Quel est ton nom? Est-ce que retirer votre classeur vous fait vous sentir en danger, exposé ? Je comprends, je comprends. Mais la chose est, entre la fumée et ton liant, tes poumons se débattent, c’est pourquoi je dois enlever le liant. pouvons-nous faire cela? D’accord. Temi : Je m’appelle Temi. Mes pronoms sont lui et lui. Brunstetter : Ravi de vous rencontrer, Temi.

Lorsque le liant est retiré, ils découvrent des saignements et des écoulements de ses seins. Temi a besoin d’une mammographie et Brunstetter essaie de la rassurer : « Je peux vous dire par expérience personnelle que passer une mammographie est nul. C’est comme rentrer dans un corps qui n’est pas le mien. Cela vous semble-t-il familier ? Donc, pour des gens comme nous, les hommes trans, il est tentant d’ignorer les dépistages du cancer et de s’éloigner des machines horribles comme celle-ci.

Temi est traumatisée par « les choses terribles qui se sont produites » au Nigeria où ils « ont essayé de détruire » son corps, probablement à cause de sa dysphorie, et refuse de se mettre dans la mammographie.

En fin de compte, Temi est équipé d’un scanner de transducteur, qui localise une tumeur. Temi veut une double mastectomie, pensant que cela pourrait être sa seule chance de retirer ses seins conformément à son identité de genre masculine, même s’il est expliqué: «Donc, une mastectomie complète laisse une poitrine plate qui s’enfonce, concave. C’est différent de la chirurgie de pointe qui crée un contour musculaire.

Au cours de l’opération de Temi, cependant, on découvre que le cancer s’est propagé. Elle devra revenir à l’hôpital chaque jour pendant 6 semaines pour une chimiothérapie, mais elle craint que cela ne donne à ICE une chance de la détenir. Le Dr Sharpe lui dit : « C’est un risque, oui. Mais ne pas traiter votre cancer vous tuera.

Temi répond : « Être expulsé me tuera. Aller en retenue va me tuer. Chaque option est une condamnation à mort. Pour une raison quelconque, l’asile n’est jamais évoqué comme l’option la plus évidente et la plus pertinente. Peut-être parce que cette solution ne conduit pas à l’ouverture des frontières.

Comme le personnage de Temi, l’acteur Timane est également originaire du Nigeria et un homme trans, avec un site Web qui décrit Timane comme un « formateur de sensibilité trans » et un « ministre trans », un psychothérapeute LGBTQI affirmé au LA LGBT Center, et un service antérieur en tant que le directeur associé du plus grand programme de santé transgenre du pays. Timane a pris la parole lors du Sommet mondial des entrepreneurs des Nations Unies « sur la nécessité d’une plus grande sensibilisation et d’un plaidoyer trans sur le lieu de travail. » Les chansons incluent « Love Is All We Need », qui est décrit comme un « single de réponse de Trump ».

ICE est systématiquement dépeint comme une agence prédatrice dans l’épisode, avec rien de mieux à faire que de traquer les gens en dehors des hôpitaux et des églises. Le prêtre de l’église incendiée révèle que « ICE fait le tour de notre église depuis des semaines. Ils sont passés au hasard en attendant que quelqu’un soit hors de notre protection. Ils rentrent du travail, partent pour l’école.

Après l’échec de sa tentative de transformer la cafétéria de l’hôpital en église, l’une des scènes les plus ridicules concerne le plan de Max pour permettre aux patients immigrants illégaux démobilisés d’échapper à l’ICE en organisant une diversion avec un cortège d’ambulances. Effectivement, les agents de l’ICE tombent dans le piège et arrêtent la caravane d’ambulances tandis que le groupe s’enfuit dans un bus.

Max : D’accord. Hé, mon pote, hé. Est-ce tout le monde ? Helen : Temi était le dernier en soins intensifs. Père O’Connell : La cafétéria est claire. Max : Je prie pour que ça marche. Père O’Connell : Oh, je l’ai fait. Hélène : Et fais attention. Max : Trop tard pour ça. Agent ICE : Ils sont en mouvement. Agent de glace en chef : Entrez ! Allez! Allez! Allez! Allez, hors du véhicule. Max : Ouais, d’accord. Agent de glace en chef : Vous êtes en état d’arrestation pour avoir hébergé des criminels extraterrestres. Ouvrez-les ! Où sont-elles? Où sont les illégaux ? Max : Des illégaux ? Non, je dirige juste un hôpital. Nous n’avons que des patients. Dr Bloom : Et demain ? Père O’Connell : Je ne sais pas, Dr Bloom. Je n’ai pas besoin de savoir. J’ai la Foi. Ceci est juste une autre étape de notre pèlerinage.

L’épisode comporte de manière prévisible une ligne sur le sort des immigrants illégaux après que nous ayons entendu parler de leur évasion. « Le fait est qu’ils n’ont toujours pas de maison. Tout le monde mérite un foyer, n’est-ce pas ? Une dernière prise pour l’amnistie de la foule réveillée, au cœur saignant et aux frontières ouvertes.

