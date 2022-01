L’épopée virale de Mary Katharine Ham de CNN contre son réseau

par Matt Margolis, PJ Media :

L’experte conservatrice de CNN, Mary Katharine Ham, a critiqué son réseau pour sa couverture manifestement biaisée dans une série de publications sur Twitter qui sont devenues virales.

Ham, en réponse aux critiques de la journaliste du New York Times Maggie Haberman du gouverneur de Floride Ron DeSantis pour avoir déclaré que la couverture médiatique de la fusillade au baseball du Congrès était minime.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

« Il prétend que les fusillades n’ont pas eu beaucoup de couverture ? Je suis presque sûr que c’était une énorme histoire », a déclaré Haberman.

Elle avait tort, et Ham le fit remarquer.

« J’habitais à un pâté de maisons du terrain de baseball. En moins de 48 heures, les camionnettes de presse avaient disparu. J’étais à la télévision, en direct du terrain de baseball où ils ont joué le match un jour plus tard, après avoir failli être annulés par un meurtre de masse, mais mon sujet était « Mike Pence aurait engagé un avocat » », a tweeté Ham. « Vous pouvez vous faire croire qu’une tentative de meurtre similaire contre toute une équipe de démocrates aurait reçu le même traitement. Je pense que le tournage de Gabby Giffords est assez analogue et réfute cette théorie. Même sans ce point de données, ce n’est tout simplement pas vrai.

J’habitais à un pâté de maisons du terrain de baseball. En moins de 48 heures, les camionnettes de presse avaient disparu. J’étais à la télévision, en direct du terrain de baseball où ils ont joué le match un jour plus tard, après avoir failli être annulés par un meurtre de masse, mais mon sujet était « Mike Pence aurait engagé un avocat ». https://t.co/b5lIakIwIb – Mary Katharine Ham (@mkhammer) 7 janvier 2022

Le jambon n’était en aucun cas terminé non plus. « Et cela ne veut pas dire que le 6 janvier ne mérite pas d’être couvert. Avancer après 48h serait mal pour ça et pour Gabby Giffords ! Mais la couverture était ce qu’elle était, le retour de Scalise au Congrès était très peu couvert et l’anniversaire était à peine mentionné », a-t-elle poursuivi. « J’ai vérifié à l’époque, et c’est réel. Des camionnettes de presse ont été surveillées au domicile des parents d’Elizabeth Lauten, l’employée du GOP qui a critiqué les filles d’Obama sur Facebook à cette époque, pendant plus longtemps qu’elles ne l’étaient sur le terrain de baseball d’entraînement. Ce n’est pas seulement un problème de cycle d’actualités.

Lire la suite @ PJMedia.com