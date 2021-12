L’époque où l’Amérique avait un « cuirassé » en béton

27/12/2021 à 09:38 CET

L’un des navires de guerre les plus remarquables que les États-Unis aient techniquement déployés n’était pas du tout un navire de guerre, et la marine américaine ne l’a pas non plus exploité. Fort Drum, le gardien de la baie de Manille aux Philippines, ressemblait à un cuirassé et était armé comme telMais il était occupé par des soldats de l’ancien corps d’artillerie côtière de l’armée américaine. Curieusement, la puissante base a même brièvement travaillé contre les troupes américaines, qui l’ont ensuite neutralisée et anéanti sa garnison japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale.

Après que les États-Unis se soient emparés des Philippines pendant la guerre hispano-américaine de 1898, la branche d’artillerie côtière de l’armée construit le fort pour protéger la baie de Manille, l’un des meilleurs mouillages naturels pour les navires en Asie. La bataille réussie de la baie de Manille, entre des éléments des marines américaine et espagnole, a été fondamentale pour amener l’Espagne à remettre sa colonie aux États-Unis. Washington ne voulait pas répéter les erreurs de Madrid.

Achevé en 1914, Fort Drum était l’une des fortifications les plus avancées technologiquement de son époque. Le fort était protégé par 25 pieds de béton armé, capable de manipuler des canons navals de 12 pouces, l’armement lourd standard pour les cuirassés à l’époque.