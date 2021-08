L’épouse d’Al Roker, Deborah Roberts, lui envoie un message de soutien au milieu de la couverture de l’ouragan Ida

La journaliste d’ABC News, Deborah Roberts, faisait partie de ceux qui ont envoyé à son mari, le météorologue du Today Show Al Roker, des messages de soutien alors qu’il était en Louisiane pour couvrir l’ouragan dévastateur Ida. Roker, 67 ans, a partagé une publication sur Instagram tôt dimanche pour assurer aux fans qu’il est en sécurité et qu’il n’est certainement pas trop vieux pour continuer à couvrir les ouragans sur le terrain. Ida a touché terre près de Port Fourchon, en Louisiane, peu avant midi dimanche.

Roker a partagé une vidéo de lui-même enlevant l’une de ses grosses bottes et en versant toute l’eau qui s’y était accumulée à cause de la pluie. “Pour tous ceux qui s’inquiétaient pour moi sur [Lake Pontchartrain] a) Je me suis porté volontaire pour le faire. Une partie du travail », a écrit Roker. « b) Mon équipe et moi étions en sécurité et nous sommes de retour à notre hôtel et c) pour ceux qui pensent que je suis trop vieux pour faire ça, essayez de suivre.

“Tellement heureux que tu sois en sécurité. Et chérie tu es la bombe. Et nous le savons tous!” Roberts, qui a épousé Roker en 1995, a écrit. De nombreux fans de Roker l’ont également félicité pour tout son travail acharné à couvrir la tempête. “C’est l’une des raisons pour lesquelles tu es mon météorologue préféré, Al ! Merci d’être toi”, a écrit un fan. “Vous êtes un trésor national Al ! Nous vous aimons tous et sommes heureux que vous et l’équipage soyez en sécurité”, a écrit un autre.

L’ouragan Ida a touché terre en tant qu’ouragan de catégorie 4 dimanche, à l’occasion du 16e anniversaire de l’arrivée de l’ouragan Katrina. Ida a déjà quitté la Nouvelle-Orléans sans électricité. Plus de 990 000 foyers louisianais sont privés d’électricité dimanche soir, selon PowerOutage.us. Plus de 31 000 foyers du Mississippi sont également privés d’électricité.

Tard dans la nuit de dimanche, le premier décès lié à la tempête a été signalé. Vers 20 h 30, heure du Pacifique, les députés du shérif de la paroisse d’Ascension ont reçu des appels concernant un citoyen possiblement blessé par un arbre tombé à Prairieville, a indiqué le bureau du shérif. Lorsque les députés sont arrivés sur les lieux, l’homme a été retrouvé mort. “Tragiquement, nous avons notre première mort de l’ouragan Ida en Louisiane. S’il vous plaît, abritez-vous sur place et restez en sécurité”, a tweeté le gouverneur de la Louisiane, John Bel Edwards. “Nous commencerons les évaluations des dommages et les missions de recherche et de sauvetage dès que ce sera sûr le matin. Veuillez prier pour la Louisiane.”

Dans sa mise à jour de 22 heures CT, le National Hurricane Center a continué d’alerter sur une onde de tempête « catastrophique », des crues soudaines et des vents extrêmes dans le sud-est de la Louisiane. Les vents maximums soutenus de l’ouragan Ida sont toujours à 105 mph et la tempête se déplace vers le nord-nord-ouest à 9 mph. L’ouragan devrait se déplacer vers le nord dans la nuit, avant de se déplacer “un peu plus vite vers le nord-est” de lundi soir à mardi. Il devrait traverser le Mississippi lundi, puis la vallée du Tennessee mardi.