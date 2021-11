Cela fait exactement un an que l’animateur de Jeopardy, Alex Trebek, est décédé. Trebek est décédé le 8 novembre 2020, après une bataille contre le cancer du pancréas. Un an après son décès, son épouse Jean Currivan Trebek a partagé une vidéo hommage à son défunt mari et a diffusé « l’un de ses derniers messages » dans le processus, selon PEOPLE.

Sur Instagram, Jean a posté un clip de son mari faisant la promotion du projet Compassion. Dans la vidéo, qui a été prise lors de l’un des derniers jours de Trebek au studio Jeopardy, il présente le National Compassion Challenge, qui, a-t-il expliqué, vise à aider les enseignants à « aider les élèves du primaire à favoriser l’empathie et la compassion pour leurs camarades de classe ». Il a ajouté : « Ça a l’air d’être une bonne idée, n’est-ce pas ? »

« Mon mari bien-aimé est décédé il y a un an… l’un de ses derniers messages était celui de l’importance d’avoir de la compassion les uns pour les autres », a écrit Jean en légende de la vidéo. « En l’honneur de la vie magnifique et puissante d’Alex, veuillez prendre un moment pour regarder cette courte vidéo. » À la fin de la vidéo, le projet Compassion a révélé que la société de technologie éducative EVERFI aiderait à fournir à 100 écoles élémentaires supplémentaires un accès aux services de l’organisation en l’honneur du défunt animateur de télévision.

Bien qu’il y ait eu beaucoup de drame autour du successeur de Jeopardy de Trebek, l’émission est actuellement invitée par Mayim Bialik et Ken Jennings alors que les producteurs décident qui assumera le poste de manière permanente. Le deuxième séjour de Jennings en tant qu’invité débutera lundi. Comme il commencera le premier anniversaire du décès de Trebek, Jeopardy a publié une vidéo dans laquelle l’ancien champion a parlé de l’héritage du défunt hôte. En ce qui concerne son premier séjour d’hôte d’invité, qui a commencé en janvier, Jennings a déclaré que Jean lui avait offert un article qui appartenait à Trebek pour l’aider à se préparer à la tâche.

« Le premier jour où je suis arrivé chez l’hôte, c’était quelques semaines seulement après le décès d’Alex et ce fut une période vraiment difficile », a-t-il déclaré. « Je suis arrivé au studio et l’un des producteurs m’a tendu une petite boîte, et la femme d’Alex, Jean, m’avait donné une paire de ses boutons de manchette qu’il avait portés dans la série. Quel beau geste de Jean – à un moment où a été très difficile pour sa famille, faisant face à beaucoup de chagrin et à beaucoup de défis. » Il a ajouté: « Elle a pensé à Jeopardy ! et elle a pensé à moi, une personne qu’elle n’avait jamais rencontrée, et j’ai juste pensé, quelle belle chose à faire. Elle est fantastique. Mes boutons de manchette Alex Trebek sont les seuls boutons de manchette que je possède – ils C’est en quelque sorte un porte-bonheur pour moi ici. »