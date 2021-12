L’épouse de Baker Mayfield dit que le quart-arrière des Browns a reçu des menaces de mort après sa défaite contre les Packers

Baker Mayfield a connu des difficultés le jour de Noël, lançant quatre interceptions lors de la défaite 24-22 des Cleveland Browns contre les Packers de Green Bay. Et bien que les Browns aient encore une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires, certains fans en ont fini avec le quart-arrière de 26 ans. L’épouse de Mayfield, Emily, est allée sur Instagram pour révéler que son mari avait reçu des menaces de mort après la perte.

« C’est fou à quel point la négativité est amplifiée via les réseaux sociaux », a écrit Emily mardi dans ses histoires Instagram, par Sports Illustrated. « Je crois toujours qu’il y a plus de bonnes personnes que de mauvaises, mais WOW, les médias sociaux me font parfois penser le contraire. Ce qui explique pourquoi j’aime répandre la positivité. Notre monde en a besoin de plus. Les menaces de mort, les mensonges qu’on me parle de mon mari, et le MANQUE DE RESPECT flagrant ne cesse de m’étonner. »

Mayfield a été repêché n ° 1 au classement général par les Browns en 2018 et a une fiche de 29-29 sur 58 départs au cours de sa carrière. En 2020, Mayfield a mené les Browns à une fiche de 11-5 et à une victoire en séries éliminatoires, ce qui était la première victoire de l’équipe en séries éliminatoires depuis la saison 1994. Actuellement, les Browns ont une fiche de 7-8 et sont à un match des Dolphins de Miami pour la dernière place de wild card. L’équipe n’a aucune marge d’erreur si elle veut atteindre à nouveau les éliminatoires.

« J’ai eu une tonne de représentants et j’ai fait ces lancers, et je m’attends à les faire », a déclaré Mayfield après la défaite des Packers, selon le site officiel de l’équipe. « Je suis un quart-arrière dans la NFL. J’ai besoin de faire ces lancers, et je l’ai déjà fait, maintes et maintes fois. » Mayfield a ensuite expliqué pourquoi il avait lancé quatre interceptions dans la défaite. « Je ne pense pas que (les interceptions) étaient quelque chose du point de vue de la préparation, mentalement », a déclaré Mayfield. « C’était juste des lancers manqués. C’est inhabituel, et j’ai blessé cette équipe. C’est la chose la plus frustrante pour moi. »

Mayfield a fait partie de l’équipe des recrues après avoir complété 63,8% de ses passes pour 3 725 verges, 27 touchés et 14 interceptions. L’année dernière, Mayfield a complété 62,8% de ses passes pour 3 563 verges, 26 touchés et seulement huit interceptions. Mayfield a joué au football universitaire à Oklahoma où il a remporté le trophée Heisman en 2017.