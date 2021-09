L’épouse de Bam Margera demande la garde de son fils au milieu de rumeurs de divorce imminent

L’ancienne star de Jackass, Bam Margera, pourrait perdre la garde de son fils de 3 ans, bien que sa femme, Nicole Boyd, n’ait pas demandé le divorce. Mercredi, Boyd a demandé la garde de leur fils Phoenix Wolf, demandant au tribunal de n’accorder à Margera que des droits de visite supervisés. Boyd et Margera sont mariés depuis octobre 2013.

Boyd a demandé la garde totale de Phoenix au tribunal de Los Angeles mercredi, rapporte TMZ. Elle permettrait à Margera, 41 ans, de visiter Phoenix, mais uniquement avec un superviseur qu’il peut choisir, mais qui doit être approuvé par Boyd. Elle n’a pas énuméré de raison spécifique pour le dépôt du document, mais les récentes luttes publiques de Margera ont peut-être joué un rôle. Elle n’a pas non plus demandé le divorce, donc les deux sont toujours mariés.

“Je demande que les visites (temps parental) soient supervisées pour les personnes suivantes, avec les restrictions suivantes”, lit-on dans les documents, rapporte The Blast. Les visites supervisées devraient être “avec un moniteur professionnel sélectionné par le défendeur, mais approuvé par le requérant‚ aux seuls frais du défendeur”, notent les documents. Boyd a également demandé que toutes les visites de Margera avec Phoeix aient lieu à Los Angeles.

Margera, qui a lutté contre l’alcoolisme et la toxicomanie, s’est publiquement disputée avec ses anciennes co-stars de Jackass après avoir été licencié du quatrième film de Jackass, Jackass Forever. En août, Margera a déposé une plainte contre Johnny Knoxville, Spike Jonze, Jeffrey Tremaine, Paramount Pictures, MTV, Dickhouse Entertainment et Gorilla Flicks. Margera a affirmé que Knoxville, Jonze et Tremaine l’avaient forcé à signer un “accord de bien-être” lorsqu’il était en cure de désintoxication en 2019 afin de participer à Jackass 4. Il a affirmé qu’il devait signer avant de pouvoir le faire lire par un avocat. L’accord l’obligeait à subir régulièrement des tests de dépistage de drogue et d’alcool, ainsi que des médicaments sur ordonnance, a affirmé Margera.

Margerea a été licencié, et il a affirmé que c’était parce qu’il avait été testé positif à un test de dépistage de drogue. Il a affirmé avoir été testé positif à l’Adderall, un médicament pour lequel il avait une ordonnance. L’ancienne star de télé-réalité a affirmé qu’il faisait face à un traitement “inhumain” et “discriminatoire” de la part de Paramount et de ses anciennes co-stars de Jackass, comparant même la situation à la tutelle de Britney Spears. Mis à part le procès, Margera s’est plaint à plusieurs reprises de ses anciennes co-stars publiquement pendant des mois, ce qui a conduit Tremaine à obtenir une ordonnance de non-communication de trois ans contre lui.

Plus tôt cette semaine, la star de Jackass, Steve-O, a déclaré à TMZ que le retard de Jackass Forever n’avait rien à voir avec la situation de Margera. Il n’a été à nouveau retardé qu’en raison de la pandémie de coronavirus. “Je vous le dis, cet homme, j’aime Bam. Je n’ai aucune idée de la façon dont il a réussi à amener quelqu’un à intenter une action en justice”, a déclaré Steve-O. “Je l’ai lu, et c’est tout simplement absurde. Je veux dire que c’est littéralement absurde … Je ne devrais même pas dire ce que j’ai dit, mais je peux vous dire que le procès est absurde.” Jackass Forever ouvrira ses portes le 4 février 2022.