L’épouse de Bill Gates accepte de ne pas solliciter de pension alimentaire pour époux dans une bataille de divorce de 130 milliards de dollars ⋆ .

Beaucoup sur Twitter appellent le cofondateur de Microsoft et son ex-épouse Melinda Gates peu de temps après avoir rendu public leur séparation, mais ils identifient la mauvaise Melinda.

L’épouse de Bill Gates a pris une mesure pour rendre leur séparation légale en demandant le divorce. Dans les documents soumis dans le comté de King, à Washington, Melinda Gates a déclaré que «la pension alimentaire pour époux n’est pas nécessaire» dans leur bataille de divorce de 130 milliards de dollars.

Dans les documents déposés le lundi 3 mai, il était indiqué que l’homme de 56 ans et le cofondateur de Microsoft n’avaient pas d’accord prénuptial. Ils détermineront la répartition des biens en fonction de leur contrat de séparation.

«Ce mariage est irrémédiablement brisé», a cité Melinda dans la requête en divorce. «Nous demandons au tribunal de dissoudre notre mariage et de constater que notre communauté conjugale a pris fin à la date indiquée dans notre contrat de séparation.»

Melinda et Bill ont rendu public leur séparation lundi via Twitter. «Après beaucoup de réflexion et beaucoup de travail sur notre relation, nous avons pris la décision de mettre fin à notre mariage. Au cours des 27 dernières années, nous avons élevé trois enfants incroyables et bâti une fondation qui œuvre partout dans le monde pour permettre à tous de mener une vie saine et productive », ont-ils déclaré.

«Nous continuons de partager une croyance en cette mission et continuerons notre travail ensemble à la fondation, mais nous ne croyons plus que nous pouvons grandir ensemble en tant que couple dans cette prochaine phase de notre vie», ont conclu les philanthropes milliardaires. «Nous demandons de l’espace et de l’intimité pour notre famille alors que nous commençons à naviguer dans cette nouvelle vie.»

Après que le couple ait partagé l’annonce, beaucoup sur Twitter les ont appelés parce qu’ils pensaient que la nouvelle avait éclipsé les problèmes du monde réel. Cependant, les critiques ont attaqué la mauvaise personne. Ils ont tagué Melinda Jackson avec le handle @melindagale au lieu de Melinda Gates, dont le handle est @melindagates.

Malgré les critiques, Melinda Jackson a affirmé qu’elle n’était pas surprise du mauvais tag. «Je suis souvent étiqueté incorrectement pour elle et je l’ai depuis des années», a déclaré le publiciste primé à Radar.

L’un des tweets qui lui ont été envoyés disait: «Nous sommes devenus tellement habitués à tuer et à disparaître des personnes au Nigéria que nous ne nous préoccupons même pas au-delà de quelques TR et nous passons au prochain sujet« important », par exemple. Séparation @BillGates et @melindagale. » Il a ajouté: «Ils tueront ces étudiants de #Greenfield, oh. Concentrons-nous là-dessus, oh !!! ”

