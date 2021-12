L’épouse de Clarence Avant, Jacqueline, tuée lors d’une invasion de domicile

Nicole a parlé de la relation de ses parents avec NBC News après la sortie du documentaire de Netflix sur son père Le Parrain noir, qu’elle a produit.

« Eh bien, ils sont mariés depuis 52 ans, et ma mère est vraiment celle qui a apporté à mon père et à notre famille l’amour, la passion et l’importance des arts, de la culture et du divertissement », a déclaré Nicole lors de l’interview de janvier 2020. « Pendant que mon père était là-dedans, faisant toutes les affaires, ma mère était celle qui m’a donné, par exemple, mon amour de la littérature, mon amour du cinéma, mon amour de la narration. »

« Le fait qu’elle apporte cette énergie et sa passion pour les arts ont en quelque sorte gardé mon père en équilibre », a-t-elle poursuivi. « Elle est le parapluie dans sa vie. »

Note de l’éditeur : cette histoire a été mise à jour le 1er décembre à 15 h 15, heure du Pacifique, à la suite d’une conférence de presse de la police, qui a précisé que Jacqueline « Jackie » Avant est décédée lors d’une invasion de domicile. Le motif, y compris s’il s’agissait d’un vol ou d’un cambriolage, n’est toujours pas clair, a déclaré la police.