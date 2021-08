L’épouse de Corey Taylor dit qu’il « va bien » après avoir été testé positif pour Covid 19

Corey Taylor se “va bien”, deux jours après avoir contracté un cas révolutionnaire de COVID-19 qui l’a rendu “très, très malade”.

L’homme de 47 ans NŒUD COULANT et PIERRE AURE Le chanteur a été contraint d’annuler sa comparution à une convention sur la culture pop du Michigan ce week-end après avoir été testé positif pour le coronavirus. Taylor a d’abord partagé la nouvelle dans une vidéo publiée vendredi sur le Facebook page pour Astronomicon, l’événement où il devait comparaître samedi et dimanche.

Plus tôt aujourd’hui (dimanche 22 août), Coreyla femme de Alicia Taylor, qui est danseuse professionnelle et membre du groupe de danse féminin BOMBES CERISE, a pris à elle Twitter d’écrire : “Je voulais vous donner une mise à jour : Corey va bien et remercie tout le monde pour les douces pensées et messages. Prêt à le ramener à la maison dès qu’il sera en sécurité, pour que je puisse m’occuper de lui ! Il (fort heureusement) n’a pas perdu son sens du goût ou de l’odorat, alors je lui envoie des quantités stupides de collations, de poudres d’hydratation et de délicieux desserts.”

Taylor a terminé la dernière étape de sa tournée solo à l’appui de son album 2020 “CMFT” Jeudi soir (19 août) à Denver.

Dans son message vidéo de vendredi, Corey a déclaré qu’il s’était réveillé plus tôt dans la journée et avait été testé positif pour COVID-19. “Je suis très, très malade”, a-t-il ajouté et a assuré aux fans qu’il “devrait aller bien” et a déclaré que parce qu’il était vacciné, il n’était “pas inquiet” de sa maladie. “Mais je ne voudrais certainement pas le transmettre à quelqu’un d’autre”, a-t-il déclaré.

Dans une récente interview avec Conséquence du son, Taylor déploré la politisation des vaccins contre le coronavirus, déclarant : « Le fait que [vaccines] ont été diabolisés, presque au point de ces théories du complot noueuses, pas étonnant que les gens en aient peur – parce qu’ils écoutent les mauvaises personnes.”

Il a poursuivi: “Est-ce que je pense que cela devrait être une obligation pour les gens d’être vaccinés pour aller à des spectacles? Oui et non. Voici le problème: il ne devrait pas y avoir de mandat. Mais devinez quoi, mec – si vous allez à mettre les gens en danger, vous ne devriez pas vouloir aller à un spectacle. C’est du bon sens. Et si vous faites courir des risques aux gens, alors vous êtes un putain de connard. Et vous ne devriez pas être laissé entrer de toute façon Donc, pour moi, c’est une chose de bon sens, mais nous n’avons pas beaucoup de bon sens ces jours-ci, mec.”



Il (fort heureusement) n’a pas perdu son sens du goût ou de l’odorat, alors je lui envoie des quantités stupides de collations, de poudres d’hydratation et de délicieux desserts. ? – euh-lee-see-yuh Taylor (@AliciaETaylor) 22 août 2021

Mots clés:

Corey Taylor

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).