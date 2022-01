L’épouse de David Koechner demande au tribunal de suspendre les visites avec les enfants après DUI

étoile « présentateur » David KoechnerLa récente arrestation de DUI inquiète son ex-femme pour la sécurité de leurs enfants – et elle demande au tribunal de mettre des tampons en place pour les protéger.

Leigh Morgan Koechner a déposé des documents vendredi à Los Angeles demandant la suspension des visites de Koechner avec leurs enfants et que « des garanties soient mises en place pour assurer la sobriété (de Koechner) ».

Quant à ce que ces mesures incluent… Leigh demande à l’acteur de se soumettre à un test de dépistage de drogue et d’utiliser un appareil Soberlink pour surveiller la consommation d’alcool.

TMZ a cassé l’histoire, Koechner était arrêté pour DUI vers 15 heures à LA le soir du Nouvel An. Des sources policières nous disent qu’il a eu deux crevaisons lorsqu’il a été arrêté et qu’il a fait exploser un .13 sur le terrain et un .12 à la gare.

Koechner combat la demande de visite de Leigh, déclarant qu’aucun des enfants du couple n’était dans la voiture au moment de l’arrestation et affirmant qu’il a conduit les enfants – à la connaissance de Leigh – depuis l’incident. Koechner dit également qu’il travaille sur sa sobriété avec l’aide d’un professionnel.

David a demandé le divorce de Leigh en janvier 2020, ils se sont mariés en 1998 et ont 5 enfants ensemble.