L’épouse de Devendra Fadnavis, Amruta, envoie un avis juridique à Nawab Malik pour « avoir terni l’image de sa famille »

Amruta Fadnavis a publié une photo de l’avis juridique sur son compte Twitter et a demandé à Malik soit de supprimer les tweets dans les 48 heures et de présenter des excuses inconditionnelles, soit de faire face à des poursuites judiciaires. (PTI)

L’épouse de l’ancien ministre en chef du Maharashtra et chef du BJP, Devendra Fadnavi, Amruta Fadnavis, a envoyé un avis juridique au chef du Parti du congrès nationaliste (NCP) et ministre d’État Nawab Malik pour avoir prétendument terni l’image de sa famille par le biais de tweets diffamatoires. Amruta Fadnavis a publié une photo de l’avis juridique sur son compte Twitter et a demandé à Malik soit de supprimer les tweets dans les 48 heures et de présenter des excuses inconditionnelles, soit de faire face à des poursuites judiciaires.

« Monsieur. Nawab Malik a partagé une série de tweets diffamatoires, trompeurs et calomnieux, y compris des photos ! Voici l’avis de diffamation, y compris les procédures pénales en vertu de diverses sections de l’IPC. Soit supprimez les tweets en 48 heures avec des excuses publiques inconditionnelles, soit faites face à l’action ! » dit Amruta Fadnavis.

M. @nawabmalikncp a partagé une série de tweets diffamatoires, trompeurs et calomnieux, y compris des photos !

Voici l’avis de diffamation, y compris les procédures pénales en vertu de diverses sections de l’IPC.

Supprimez les tweets en 48 heures avec des excuses publiques inconditionnelles ou faites face à l’action ! pic.twitter.com/nNPYQ7O9FK – AMRUTA FADNAVIS (@fadnavis_amruta) 11 novembre 2021

Nawab Malik avait accusé Fadnavis et sa femme d’avoir des liens avec un présumé trafiquant de drogue Jaydeep Rana. Amruta Fadnavis avait réfuté les affirmations.

Il y a un jour, le gendre de Nawab Malik, Sameer Khan, a envoyé un avis de diffamation de 5 millions de roupies à Devendra Fadnavis pour avoir fait des allégations sans fondement contre lui sans aucun fondement. Khan avait également demandé des excuses écrites à Fadnavis. Sameer Khan a été arrêté dans une affaire de drogue présumée par le Bureau de contrôle des stupéfiants (BNC) en janvier de cette année. Il a été libéré sous caution en septembre par un tribunal, invoquant le manque de preuves.

Auparavant, Fadnavis avait également accusé Nawab Malik de liens avec la pègre et avait affirmé que Malik avait acheté des propriétés à des personnes liées à la pègre.

Le dénigrement intervient après que Malik a attaqué le chef de zone du NCB, Sameer Wankhede, l’accusant d’irrégularités à la suite de l’arrestation du fils de l’acteur Shah Rukh Khan, Aryan Khan. Aryan a été arrêté avec sept autres personnes par le BCN le 2 octobre dans une affaire de trafic de drogue sur un bateau de croisière.

