L’épouse de Gordon Ramsay, Tana, est magnifique en robe de mariée 25 ans après .

La robe de Tana était aussi un choix classique (Photo : Rex/Shutterstock/Instagram/tanaramsay)

L’épouse de Gordon Ramsay, Tana, a partagé un clip d’elle-même dans sa robe de mariée de 25 ans et elle a toujours l’air de la magnifique mariée.

Se rendant sur Instagram au milieu d’un grand tri de maison, la femme de 46 ans a pris un moment pour essayer sa robe de mariée et l’a partagée avec ses abonnés.

Tournoyant sur un tapis blanc épais et confortable, vêtue de la robe en satin ivoire A-line, Tana a commenté: ” Vider notre maison et dénicher ma robe de mariée – 25 ans et 5 grossesses plus tard et heureuse de dire qu’elle va toujours #mamasstillgotit. “

Riant pour la caméra, Tana, qui avait l’air sensationnelle, a tagué son mari dans son message.

Le chef de 54 ans n’a pas pris le temps de répondre, écrivant simplement : ‘Omfg @tanaramsay 🔥’

Le couple s’est marié en 1996 et partage les enfants Megan, 23 ans, les jumeaux Holly et Jack, 21 ans, Matilda, 19 ans, et Oscar, deux ans.

Oscar est né après que Tana a fait une fausse couche en 2016, alors qu’elle avait cinq mois. Elle et Gordon ont nommé leur défunt fils Rocky.

Les commentaires de l’auteur du livre de cuisine ont été inondés d’admiration, alors que les fans la complimentaient sur son apparence “incroyablement belle”, ainsi que sur la “robe classique”.

Beaucoup ont suggéré qu’elle devrait porter à nouveau la robe si elle et la star de Hell’s Kitchen renouvelaient leurs vœux, un fan taguant Gordon en réponse à son commentaire avec: “Il est temps de renouveler ses vœux, Chef”.

En réponse au quart de siècle qui s’était écoulé depuis que Tana l’avait porté pour la dernière fois, un adepte a écrit : « Et ne pas avoir l’air d’un jour plus vieux ! ‘

Tana et Gordon sont mariés depuis 1996 (Photo : Vianney Le Caer/Shutterstock)

Un autre a commenté : « Vous avez l’air incroyable », avant de plaisanter : « Vous devez avoir un métabolisme fabuleux, avoir un chef pour mari qui prépare tous ces délicieux repas !

La juge de Britain’s Got Talent, Amanda Holden, a applaudi la séance d’essayage de Tana avec des applaudissements et des émojis cardiaques.

Début juillet, Gordon a proposé de payer le mariage d’un couple sur une plage de Cornouailles après que son équipe de télévision a accidentellement “défaite” leur cérémonie lors du tournage de la nouvelle émission Future Food Stars.

Charlie Willis, 35 ans, et sa nouvelle épouse Laura, 29 ans, ont reçu une lettre d’excuses de la société de production télévisuelle de Gordon, Studio Ramsay, proposant de payer les 1 300 £ que leur cérémonie et leur repas pour six sur la plage privée leur ont coûté en guise de geste de bonne volonté.

Un producteur de la société a écrit: “Je suis mortifié que nous ayons affecté votre journée spéciale.”

Le lieu privé Lusty Glaze a déclaré Metro.co.uk: « La fête de mariage en question n’avait pas réservé toute la plage de Lusty Glaze, elle avait opté pour un forfait d’entrée de gamme, elle n’avait donc pas pris les mesures nécessaires pour garantir l’utilisation exclusive de la plage.

“Dans des circonstances très inhabituelles, une équipe de production tournait également à Lusty Glaze, mais la société de production a remboursé le coût de la location de la salle au couple en guise de geste de bonne volonté.”

