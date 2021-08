L’épouse de Granger Smith, Amber, partage des « DM blessants et cruels » lui faisant honte pour la mort de Son River

L’épouse de la star de la musique country Granger Smith, Amber Smith, a rappelé à ses abonnés Instagram de réfléchir avant de taper lorsqu’elle a partagé des captures d’écran des messages choquants et blessants qu’elle a reçus faisant référence à son fils de 3 ans, River, décédé dans un accident de noyade en juin 2019. L’un des commentaires cruels suggérait que les Smith « remplaçaient » River par leur fils nouveau-né Maverick. Les Smith ont accueilli Maverick le 20 août et sont également les parents de leur fille London, 9 ans, et de leur frère Lincoln, 7 ans.

“Je n’aime jamais accorder à ces gens plus d’attention qu’ils ne le méritent, mais c’est juste un rappel que nous vivons dans un monde sombre où les gens se jugent les uns les autres [and] dire les choses les plus blessantes et les plus cruelles », a écrit Amber dans un article Instagram Story du 24 août, rapporte Us Weekly. « S’il vous plaît, réfléchissez avant de taper ou de donner votre opinion. » Amber a également cité la Bible, écrivant qu’elle « nous dit que la langue est un feu – Jacques 3:6.”

Le message d’Amber comprenait des captures d’écran de trois commentaires récents qu’elle a vus après qu’elle et Smith ont annoncé la naissance de Maverick qui faisaient référence à la mort tragique de River. « Est-ce que quelqu’un surveille pour s’assurer que ce gamin est supervisé ? » une personne a écrit. Un autre message est venu de quelqu’un qui a écrit qu’il ne connaissait pas les Smith et qu’il ne devrait pas les juger avant de faire exactement cela en suggérant qu’ils “aient remplacé” River, ajoutant: “Vous avez l’air si heureux et il semblait que c’était si facile pour vous de avoir un autre enfant.” Dans le troisième message, un critique a écrit : « Si seulement les gars l’avaient mieux regardé autour de la piscine, il serait probablement toujours là. Poor River.

Dans une autre diapositive Instagram Story, Amber a demandé à ses abonnés de “choisir la lumière”. La star de Monster Wolf a ajouté : “Sache qui tu es en Jésus-Christ, alors quand des fléchettes enflammées se présentent à toi, tu portes l’armure de Dieu. Pas aujourd’hui, Satan.”

Les commentaires négatifs n’ont pas empêché Amber de partager des photos de sa famille sur Instagram. Vendredi, elle a marqué Maverick en train d’avoir une semaine en partageant une photo d’elle berçant son nouveau-né. “Toujours reconnaissante quand quelqu’un prend une photo de moi et de mes bébés. Je ne reçois pas beaucoup de photos avec eux, à moins qu’il ne s’agisse de selfies”, a-t-elle écrit. « On dirait que je dois intensifier mon jeu de photographie à la maison alors ? » Smith a répondu en plaisantant.

Alors que le nom de Maverick inclut une référence à River, ils voulaient s’assurer que leur nouveau-né grandit avec sa propre identité. Ils ont choisi Maverick car il contient les lettres “RIV”. Cependant, Amber a dit à ses abonnés YouTube qu’elle “voulait que ce bébé ait sa propre identité, et je ne voulais pas qu’il soit aussi lié à River. Mais je voulais qu’il ait un petit morceau de son frère à son nom. “