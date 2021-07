L’épouse de Harry Kane “en larmes” après l’hommage à son mari avant la finale de l’Euro 2020 en Angleterre

L’épouse de Harry Kane, Kate, a rendu un hommage émouvant à son mari avant la finale de l’Euro 2020 (.)

L’épouse de Harry Kane, Kate, admet qu’elle était “en larmes” lorsqu’elle a commencé à écrire son hommage à son mari avant la finale de l’Euro 2020 d’Angleterre contre l’Italie dimanche.

L’attaquant de Tottenham sera le capitaine de sa nation à Wembley alors que les Three Lions cherchent à remporter leur premier tournoi majeur depuis 1966.

Kane est également en lice pour terminer meilleur buteur de l’Euro 2020 car il compte actuellement un but derrière Cristiano Ronaldo, qui a marqué cinq fois.

Kate Kane, quant à elle, était présente à Wembley pour les matchs de l’Angleterre cet été, bien qu’elle n’ait pas été autorisée à entrer en contact avec son mari en raison des joueurs faisant partie d’une bulle stricte afin de limiter le risque d’attraper le coronavirus.

Et avant la finale, Kate admet qu’elle et leurs trois enfants “ont hâte” de retrouver le capitaine anglais à la maison.

“H, vous savez que je ne suis pas du genre à pleurer trop facilement, mais je me suis retrouvé en larmes quand j’ai commencé à écrire à quel point vous nous rendez tous fiers et ce que vous faites pour le pays”, a déclaré Kate dans son hommage à Le télégraphe.



Kate Kane a posé pour un selfie longue distance avec son mari après que l’Angleterre ait battu le Danemark (Instagram)

J’avais l’habitude de rire de toi quand nous avons commencé à sortir et tu étais autour de moi en train de jouer aux tirs au but avec mon frère Tom et Seamus le chien, et tu disais que tu serais un jour capitaine d’Angleterre.

“Mais c’est vous – vous vous êtes fixé un objectif et vous l’atteignez et vous avez toujours dit que vous alliez à l’Euro pour atteindre la finale.



Kate Kane et son mari Harry après avoir reçu son MBE au palais de Buckingham (PA)

«Vous êtes un mari et un père tellement incroyable, et les enfants ont hâte de vous avoir à la maison.

« Imaginez-vous leur raconter cet été un jour où ils seront un peu plus âgés. Nous vous aimons tous tellement, Skipper. Ramenez-le à la maison pour le pays, vous méritez de soulever ce trophée avec cette incroyable équipe d’Angleterre !’

