L’épouse de Joe Kinnear appelle à plus d’aide pour les anciens footballeurs alors que la famille révèle que le héros de Tottenham et l’ancien patron de Newcastle sont atteints de démence

La légende de Tottenham et ancien manager de Newcastle, Joe Kinnear, vit avec la démence depuis 2015, a révélé sa famille.

L’épouse de Kinnear, Bonnie, a confirmé que son mari, qui a été contraint de se retirer du football à l’âge de 30 ans, avait reçu un diagnostic de démence vasculaire précoce en 2015 et que son état s’est depuis détérioré.

L’ancien patron de Newcastle Kinnear est un grand du jeu

Le joueur de 74 ans a passé plus d’une décennie en tant que joueur, remportant notamment la FA Cup, deux Coupes de la Ligue et la Coupe UEFA lors de son passage à Tottenham entre 1966 et 1975.

Dans une interview avec le Daily Telegraph, elle a déclaré : « Il a commencé à devenir de mauvaise humeur – un peu déprimé. J’ai pensé : ‘Ce n’est pas bien.’

« Ensuite, il est devenu agressif dans certaines situations. Ce n’était tout simplement pas Joe. C’était un problème d’essayer de l’amener à voir quelqu’un, mais nous l’avons finalement amené chez un médecin et il a été diagnostiqué en 2015.

«Ils l’ont classé comme une démence vasculaire à début précoce et, depuis lors, il s’est simplement détérioré. Il est dans la phase tardive. C’est déchirant de voir comment quelqu’un peut changer.

Il a fait 196 apparitions dans l’élite des Spurs

« Il était plus grand que nature. Il aimait les gens. Il se promenait dans un pub, achetait un verre à tout le monde, racontait des histoires drôles et était la vie et l’âme de la fête.

Après que Kinnear a pris sa retraite en tant que joueur, il s’est tourné vers la direction et a connu de nombreux sommets avec Wimbledon avant des sorts avec Luton, Nottingham Forest et Newcastle, tandis que son dernier rôle était en 2014 en tant que directeur du football à St James ‘Park.

Un an à peine après avoir quitté les Magpies, l’ancien international de la République d’Irlande a reçu un diagnostic de démence pour rejoindre une longue liste de footballeurs ayant souffert de la maladie. Les vainqueurs de la Coupe du monde Nobby Stiles, Jack Charlton, Ray Wilson et Martin Peters sont décédés des suites de démence.

Dawn Astle, la fille de l’ancien attaquant de West Brom Jeff Astle, a fait campagne sans relâche pour une plus grande reconnaissance du problème depuis que la mort de son père en 2002 à l’âge de 59 ans a été attribuée à une encéphalopathie traumatique chronique, une maladie cérébrale causée par des coups répétés à la tête. .

Sir Bobby Charlton, Denis Law, Terry McDermott et Gordon McQueen vivent tous avec des troubles neurologiques dégénératifs et Bonnie Kinnear a ajouté : « J’ai été très attristé de voir autant d’anciens joueurs lutter contre la démence.

« C’est juste horrible. Ils assurent les footballeurs contre la casse, alors pourquoi pas contre la démence ? Il doit y avoir assez d’argent dans le football pour aider ceux qui en ont besoin.

“Et ils doivent prendre de nouvelles mesures pour rendre le jeu plus sûr pour ceux qui jouent maintenant et à l’avenir. Il faut faire plus dans les deux domaines. Il ne s’agit pas de nous, il s’agit de l’ensemble du football.

