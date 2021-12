L’épouse de John Mulaney, Anna Marie Tendler, pourrait lui avoir fait un coup sur Instagram

20 décembre 2021 / Publié par : Mieka

Je suis sûr que nouvelle maman Olivia Munn prévoit de passer les prochains mois à nicher pendant que le père de son enfant, John Mullany, est en tournée avec son nouveau spectacle comique From Scratch. Super pour eux mais ça doit piquer pour la femme de John Anna Marie Tendre qui, d’après ses récentes publications sur Instagram, passera les prochains mois à continuer à faire de l’art gothique brûlant qui reflète ce que cela pourrait être de voir votre mari de 7 ans tout jeter pour une patate douce japonaise parfaitement lisse . Qu’il a jizzed dedans !

Page Six rapporte qu’Anna a annoncé le début de la saison des vacances le 24 novembre en publiant un autoportrait sur Instagram « fumant sombrement une cigarette » avec la légende « Saison des Fêtes ». Le 24 novembre est également le jour, selon TMZ, de la naissance du bébé de John et Olivia. Mais We The People n’apprendrait la naissance qu’un mois plus tard. Donc, si le post le plus récent d’AMT est une indication, John et Olivia pourraient envisager de présenter leur tout nouveau bébé de 1 à 6 mois au monde à tout moment.

Tendler, 36 ans, a posté une photo d’elle sur Instagram assise devant un miroir alors qu’elle portait une longue robe colorée, avec la légende « Norman F******g Rockwell ». Sa légende pourrait faire référence au titre du sixième album studio de Lana Del Rey, où la chanson titre comprend les paroles, « Bon sang, homme enfant. Tu m’as tellement bien baisé que j’ai presque pensé que je t’aimais. Le message cryptique de Tendler était la deuxième fois qu’elle se rendait sur les réseaux sociaux depuis que Mulaney, 39 ans, a secrètement accueilli un petit garçon avec sa petite amie Munn, 41 ans, le mois dernier.

La page six décrit le message d’AMT comme une «ombre» apparente, mais ce n’est pas ce que je vois ici. Ce que je vois, c’est une femme, attendant patiemment que la sonnette sonne pour signaler l’arrivée de la personne FedEx avec ses papiers de divorce finalisés. pique-nique de minuit dans le cimetière où ils partageront un verre d’absinthe, quelques cigarettes aux clous de girofle et bien des rires bien mérités sur l’abjecte absurdité de la vie. Mais tu me dis.

Si c’est le type de mélodrame et de construction du monde qu’Anna met en attente sur FedEx, j’ai hâte de voir ce qu’elle fait quand elle attend le Père Noël ! J’espère qu’elle chante Santa Baby comme ça :

Père Noël bébé, glisse juste un sabre sous l’arbre, pour moi

J’ai été une horrible fille austère

Père Noël bébé, alors dépêche-toi à travers la noirceur d’encre de mille âmes perdues trop la nuit