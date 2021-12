L’épouse de la légende de la musique Clarence Avant, Jacqueline, abattue lors d’une invasion de domicile

— Le chef de la police de Beverly Hills, Mark Stainbrook, vient de tenir une conférence de presse, et bien qu’il ait partagé un message touchant de la famille Avant, il n’y avait pas grand-chose d’autre de nouveau en ce qui concerne l’affaire. Stainbrook a déclaré qu’il ne pouvait pas encore spéculer sur le nombre de suspects impliqués ou s’ils connaissaient la famille Avant. Il a cependant dit que cela ne semblait pas être une attaque aléatoire … mais il n’irait pas plus loin.

– Des sources ayant une connaissance directe disent à TMZ … Jacqueline a reçu une balle dans le ventre, mais était alerte et parlait lorsque les ambulanciers sont arrivés à la maison, et on nous a dit que la famille était choquée qu’elle ne s’en sorte pas.

Beverly Hills PD est sur le point de nous tenir au courant de l’affaire avec une conférence de presse à 14 heures, heure du Pacifique, et nous diffuserons en direct.

— Des sources chargées de l’application des lois nous disent qu’il y avait de la sécurité à la maison, que le gardien de sécurité a également été touché, mais n’a pas riposté. On nous dit que Clarence n’a pas été blessé.

— Au moins un suspect, le tireur, s’était introduit au domicile des Avant lorsqu’il a ouvert le feu sur Jacqueline… selon des sources liées à l’enquête. On ne sait pas combien de suspects étaient impliqués.

Une image de la maison montre une porte coulissante en verre brisée … il semble donc que c’est ainsi que les suspects sont entrés.

Clarence Avant, un légendaire directeur de la musique qui vient d’être intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, a eu une tragédie à la maison mardi soir … une invasion de domicile où sa femme de 54 ans — Jacqueline Avant — a été tué par balle… TMZ l’a appris.

C’est arrivé dans les domaines de Trousdale … un quartier haut de gamme voisin de Beverly Hills. Les forces de l’ordre ont déclaré à TMZ que le PD de Beverly Hills a reçu un appel à 2h30 du matin pour une invasion de domicile. L’appelant a dit au répartiteur que quelqu’un avait été abattu. Au moment où ils sont arrivés, Jackie avait déjà été transportée d’urgence dans un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte.

Une source familiale nous dit que les personnes qui ont fait irruption dans la maison ont tiré des coups de feu et ont touché Jackie. Clarence était à la maison à ce moment-là. On ne sait pas s’il a été blessé.

La fille de Jackie et Clarence est Nicole Avant, qui est mariée au PDG de Netflix Ted Sarandos.

Clarence est connu comme le parrain de la musique noire. Il a été régulièrement célébré par des gens comme Jay Z et Diddy, LA Reid et Visage de bébé. Il a été intronisé au Temple de la renommée en octobre.

Jackie a été présidente de Neighbours of Watts, un groupe de soutien axé sur la garde d’enfants. Elle a également siégé au conseil d’administration de l’International Student Center de l’UCLA.

Jacqueline avait 81 ans.

DÉCHIRURE

Publié à l’origine — 7:16 AM PT