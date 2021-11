Étoile de « Sons of Anarchy » Guillaume ChanceLes années d’Hollywood en tant que dur à cuire et cascadeur ont fait des ravages sur le corps de l’acteur, et sa femme dit que ces blessures ont rendu ses dernières années très douloureuses.

Lucking, qui a joué Piney Winston dans l’émission populaire, est décédé le 18 octobre à son domicile de Vegas entouré de sa famille. Sa femme, Sigrid, nous dit que Lucking a eu une myriade de blessures au cours de sa carrière – qui a commencé dans les années 70 – dont un accident de moto où il est tombé à 80 pieds d’un pont pendant le tournage de « Harold et Maude »… coulé pendant des semaines.

Non seulement cela, Lucking est tombé de beaucoup de chevaux et s’est cassé beaucoup d’autres os au cours des nombreux rôles d’action qu’il a joués … 2 arthroplasties du genou, chirurgie du dos, chirurgie de l’épaule et plus encore.

Sigrid nous dit que Lucking a passé la dernière année de sa vie dans un fauteuil roulant, qu’il avait des problèmes respiratoires et que son cœur battait de l’aile… « Il a juste abandonné. Il était fatigué et souffrait beaucoup. »

Le personnage de « SOA » de Lucking reflétait à certains égards sa vie réelle, Piney Winston – qui était le membre le plus ancien du club de vélo – a ralenti physiquement et était sous oxygène au fur et à mesure que la série progressait.

La chance avait 80 ans quand il est mort … il laisse dans le deuil Sigrid, deux filles, des petits-enfants et une soeur.

DÉCHIRURE