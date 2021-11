L’épouse de William Lucking, Sigrid Insull Lucking, s’exprime après la mort de son mari. Lucking est décédé à l’âge de 80 ans le lundi 18 octobre à son domicile de Las Vegas. Bien qu’aucune cause de décès n’ait été dévoilée, selon sa femme, l’acteur « a simplement abandonné. Il était fatigué et souffrait beaucoup » après une carrière de plusieurs décennies à Hollywood qui l’a souvent vu incarner le dur et le cascadeur, rôles qui ont eu un impact considérable sur sa santé globale au cours des dernières années de sa vie.

Sigrid a rompu son silence sur le décès de son mari à TMZ quelques jours seulement après avoir confirmé via une notice nécrologique partagée sur Facebook que Lucking était décédé. L’acteur était bien connu pour son interprétation du motard de la vieille école Piney Winston dans la série dramatique FX Sons of Anarchy, et avait tenu plusieurs autres rôles notables tout au long de sa carrière. Sigrid a déclaré que la nature de ces rouleaux rugueux et dégringolés avait entraîné de nombreuses blessures, Lucking ayant subi de nombreuses fractures. Sigrid a révélé que son mari s’était même une fois posé dans un plâtre complet pendant plusieurs semaines après être tombé à 80 pieds d’un pont dans un accident de moto lors du tournage de Harold et Maude.

Les nombreuses blessures sur le plateau ont nécessité de nombreuses procédures médicales, Lucking ayant finalement subi deux arthroplasties du genou, une chirurgie du dos et une chirurgie de l’épaule, ainsi que d’autres opérations. À la suite des blessures et des interventions chirurgicales, Sigrid a déclaré que son mari souffrait et avait passé les dernières années de sa vie dans un fauteuil roulant. Il a également eu des problèmes respiratoires et son cœur défaillait. Sigrid a déclaré que Lucking « a juste abandonné. Il était fatigué et souffrait beaucoup. »

Lucking est décédé dans sa maison de Las Vegas le lundi 18 octobre entouré de ses proches, a-t-il été confirmé le 4 novembre. homme élégant avec une intelligence brillante qui aimait discuter de politique et d’actualité, discuter de philosophie et de physique, et affirmer des opinions fines sur l’art et la poésie. C’était un géant d’un homme avec l’âme d’un poète, celui qui » … une sorte de tension dans son être… comme un rocher qui vacille sur une colline… ou un ballon qui se dilate vers son extrême », comme l’a dit un ami. »

En plus de son rôle dans SOA, les autres crédits de Lucking comprenaient Mission Impossible, Lancer, The Virginian, The Partridge Family, Oklahoma Crude et Outlaws, entre autres. Il laisse dans le deuil son épouse, ses filles Marjet Lucking et Juliana Ryan, ses petits-enfants et sa sœur.