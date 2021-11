L’épouse de l’accusé du crime des Ardines déclare qu’elle ne croit pas que son mari en soit responsable

15/11/2021 à 21:09 CET

La femme de Pedro Nieva, accusé d’avoir induit en août 2018 le crime du maire asturien Javier Ardines, a déclaré ce lundi que son mari « ne l’a jamais contrôlée », car c’est aussi une femme qui « n’aime pas être contrôlée ». Aussi a nié que son mari était « désespéré » après avoir découvert sa relation avec la victime. Aux questions du Procureur, Belén Rico a déclaré que « à ce jour » ne croit pas que Pedro soit l’auteur de la mort, bien qu’il ait reconnu qu’au moment des événements il y avait pensé.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle ne le croyait pas, elle a assuré que « son mari était à Amorebieta ». « Je ne pense pas qu’il a fait ça, je ne sais pas», a-t-elle déclaré. Plus tard, aux questions de la défense de son mari, elle a assuré que Nieva « ce n’est ni une personne agressive ni vindicatif et il ne pense pas être responsable de la mort d’Ardines. »

Dans sa déclaration par visioconférence de Durando, le témoin KB qui est le cousin de la femme de la victime a indiqué que Je n’avais pas été en couple avec Javier Ardines depuis 30 ans, « comme on dit », mais plutôt « eu des relations sexuelles sporadiques pendant quatre ans « parce que son mariage » allait mal. « Il a aussi dit qu’il connaissait Ardines depuis qu’il avait 15 ans et qu’il avait eu « quelque chose avec lui quand il était jeune ».

« Avant décembre – une date clé pour l’enquête où Pedro Nieva a découvert l’infidélité de sa femme – j’ai déjà J’avais tort avec mon mari, à chaque fois que la relation empirait« Le témoin a indiqué qu’elle a assuré qu’au moment des événements » il menait sa vie d’une part et elle d’autre part « , a-t-il déclaré.

Il a insisté sur le fait que depuis un an « les choses étaient fatales entre les deux » et elle se méfiait aussi de son mari, c’est pourquoi ils se sont regardés sur le portable de l’autreet que des messages de reproche constant ont été envoyés.

No obstante la testigo ha negado que se sintiese « martirizada » con el trato que le daba su marido o qué este le controlase el dinero y le « castigase » con ese asunto y ha achacado los mensajes que se intercambiaban al estado en el que se encontraba le mariage.

« Nous n’étions pas bons, le mariage était mauvais. À ce moment-là, nous étions très, très mauvais. J’avais tort avec lui et il avait tort avec moi, je ne me souviens pas message par message car il y a longtemps mais quand l’un se trompe il envoie un truc stupide et un autre lui répond avec un plus gros », a-t-il déclaré.

Enregistrement

Interrogée sur l’enregistrement réalisé par Pedro Nieva lors d’un repas dans lequel elle et Ardines montrent leur relation, elle a indiqué qu’il s’agissait une « conversation entre deux personnes adultes qui ont ri et rien d’autre » et elle a expliqué que son mari lui avait fait savoir qu’il avait enregistré cette conversation « après quelques jours ».

« Il m’a demandé des explications sur cet enregistrement, je l’ai nié et Pedro m’a dit que si c’était vrai, je lui dirais la vérité », a expliqué le témoin qui a indiqué que son mari « était en colère contre elle, mais à ce moment-là ils avaient déjà tort ». Cependant, il a indiqué que « jamais vu Pedro désespéré« .

Interrogée une nouvelle fois sur les messages qu’elle a échangés avec son mari dans lesquels il lui a transféré son statut, elle a insisté sur le fait que « mille messages » ont été envoyés et les deux se sont regardés sur les téléphones portables de l’autre. Mon mari a également quitté la maison à 7 heures du matin et est revenu le soir, alors je me méfiais de lui aussi« .

Il a également déclaré que dans de nombreux cas, les messages de Pedro Nieva étaient « tristes » parce qu’ils étaient mariés depuis 24 ans et que la relation prenait fin. « Je ne le vois pas désespéré. Je vois une personne qui m’a aimé et quand tu vas perdre quelqu’un que tu aimes alors tu auras tort« , a manifesté.

« Vous pouvez répéter tous les messages que vous voulez, pas seulement de ces dates, d’avant aussi, de quand nous étions malades », a déclaré l’épouse de Pedro Nieva, sur l’insistance du procureur.

Concernant sa décision de déménager à Llanes le 5 août, un fait que les enquêteurs ont considéré comme clé puisqu’ils indiquent que Pedro Nieva a ensuite perdu le contrôle, le témoin a indiqué qu’il s’y rendait chaque été. Interrogée sur sa réaction lorsqu’elle a appris que son mari avait envoyé l’enregistrement dans lequel son infidélité avait été découverte à la femme et à la fille d’Ardines, elle a déclaré que « cela ne semblait pas très bon ».

« La fille d’Ardines me l’a dit et je lui ai dit que l’explication devait lui être donnée par son père« Il a indiqué, assurant avoir parlé avec la femme de Javier Ardines sur WhatsApp. Il a également reconnu qu’elle et le maire avaient convenu qu’ils allaient nier la relation.

Le témoin a comparu par vidéoconférence depuis Durango et a répondu à toutes les questions, même si elle n’y était pas obligée. Elle a indiqué qu’aujourd’hui elle et Pedro Nieva « n’ont pas signé les papiers du divorce« En ce moment, nous sommes séparés, il n’y a pas de papier signé car cela n’a pas pu être fait, mais il est là où il est et je suis chez moi », a-t-il déclaré.

Il a indiqué qu’il avait appris par un appel téléphonique la mort d’Ardines et qu’il avait d’abord pensé qu’il avait eu une crise cardiaque. Déjà sur les lieux des faits, elle a assuré qu' »un capitaine de la garde civile lui a demandé si son mari était jaloux ». « J’ai été très affecté, à ce moment-là le garde civil m’a parlé de jalousie et c’est à ce moment-là qu’il a envoyé un message à Pedro disant ‘Pedro, qu’as-tu fait ?‘ », a expliqué.

C’est à ce moment-là que, aux questions du procureur, il avoua que est venu à croire que son mari avait tué Ardines. Cependant, il a déclaré qu' »il n’avait jamais vu Pedro détester Javier ».

Puis elle a évoqué ses déclarations à la police et inculpé à nouveau la garde civile et que les conversations qu’elle avait eues avec les agents étaient « super désagréables » et qu’elle se sentait « très mal à l’aise ».

« Tout le temps qu’ils me disaient que mon mari était jaloux, ils donnaient même des coups de poing sur la table et me disaient que si je riais, je répondais que ce n’était pas une question de rire, non. Je leur ai dit s’ils étaient si sûrs qu’ils le feraient sont descendus et ils l’ont arrêté parce qu’il m’accompagnait toujours », a-t-il déclaré.

Ce lundi marque déjà le huitième jour du procès contre les quatre accusés du meurtre du conseiller de llanisco. Pedro Nieva est assis sur le banc en tant qu’inducteur présumé de crime, Jesús Muguruza, accusé d’être l’intermédiaire avec les deux auteurs présumés matériels de la mort d’Ardines, Maamar Kelii et Djilali Benatia. Tous les quatre encourent une peine de 25 ans de prison.