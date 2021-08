L’épouse de Leland Chapman, Jamie Pilar, publie un article sur le «respect» après le déménagement à Hawaï et la séparation potentielle

Jamie Pilar Chapman, épouse de l’ancienne star de Dog the Bounty Hunter, Leland Chapman, a partagé vendredi une publication cryptique sur Instagram sur le respect au milieu des spéculations en cours sur la relation du couple. Leland a récemment déménagé à Hawaï, mais Jamie travaille en Alabama. Leland, 44 ans, est le fils de Duane “Dog” Chapman et de sa première épouse, La Fonda Sue Honeycutt.

Jamie a partagé une photo d’elle portant un t-shirt de la NASA, accompagnée d’une légende répertoriant les définitions du respect. “Un sentiment d’admiration profonde pour quelqu’un ou quelque chose suscité par ses capacités, ses qualités ou ses réalisations”, lit-on dans la première définition qu’elle a partagée. À titre d’exemple, elle a écrit: “Les gens avaient beaucoup de respect pour Jamie en tant qu’être humain.” La deuxième définition était “Le respect des sentiments, des souhaits, des droits ou des traditions des autres”. En fin de compte, elle a dit à ses abonnés: “Certains d’entre vous ont besoin d’apprendre”, ajoutant un emoji au visage à l’envers.

Un fan a noté le déménagement de Leland à Hawaï dans un commentaire sur la publication, attirant une réponse de Jamie. “C’est ce que j’ai entendu”, a répondu Jamie, ajoutant un emoji haussant les épaules. Le fan a ensuite demandé à Jamie si elle prévoyait de déménager avec lui. “Mon travail est à ‘Bama”, a-t-elle répondu, ajoutant un emoji souriant.

Les spéculations sur la rupture de Jamie et Leland ont commencé en septembre 2020. Les fans ont remarqué qu’ils ne publiaient plus de photos l’un de l’autre et Jamie a supprimé “La femme de Leland” de sa biographie Instagram à cette époque. Elle a également partagé des messages cryptés sur son histoire Instagram. “Je connais beaucoup de s—je ne dis pas de s—par respect”, lit-on dans l’un des messages. “Mais le jour où tu essaies de me manquer de respect, je te massacre. C’est simple.” Il a également été signalé que les deux ne se suivaient plus sur Instagram.

Le 24 juillet, Leland a semblé confirmer qu’il vivait à Hawaï. “Retour à l’endroit où tout a commencé. Cercle complet”, a-t-il légendé un selfie pris sur la grande île d’Hawaï. Un fan lui a demandé s’il allait vivre sur l’île maintenant. “C’est à ça que ça ressemble”, a écrit la star de télé-réalité. Cependant, lorsqu’un autre fan lui a demandé combien de temps il prévoyait de rester, il n’était pas sûr. “Je ne suis pas encore sûr, mais ça commence à avoir l’air pour de bon”, a-t-il écrit.

Leland a épousé Jamie en 2016 et était auparavant marié à Maui Chapman de 1995 à 2005. Il est apparu pour la première fois aux côtés de son père dans la série originale Dog the Bounty Hunter. Il a également joué dans l’émission de suivi de CMT, Dog and Beth: On the Hunt, qui mettait en vedette la défunte épouse de Duane, Beth Chapman. Leland a trois enfants, dont sa fille Leiah, qui a été vue dans la publication Instagram de Leland le 27 juillet.

Duane est au milieu de son propre scandale. Plus tôt cette année, il devait jouer dans Dog Unleashed, une émission pour une plateforme de streaming appelée Unleashed. L’émission a été annulée quelques jours avant sa première après que Unleashed Entertainment a accusé Duane d’avoir violé son code de conduite. L’enquête de la société sur la production de Dog Unleashed aurait révélé des commentaires racistes et homophobes de Duane, ainsi qu’une “activité illégale” pendant le tournage. Début juillet, Duane a affirmé avoir fait une autre émission, mais on ne sait pas à quel programme il faisait référence.