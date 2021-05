L’épouse de longue date du chef de CNN, Jeff Zucker, a été photographiée à plusieurs reprises lors d’événements avec son amie Ghislaine Maxwell, la trafiquante d’êtres humains accusée qui attend actuellement son procès pour ses crimes présumés. Maxwell, la fille du courtier de longue date en matière de sécurité nationale d’Israël, Robert Maxwell, était la compagne du défunt milliardaire pédophile Jeffrey Epstein, qui était de bons amis avec Bill Gates et qui avait un temple bizarre sur sa prétendue île d’esclaves sexuels. Deux des neveux de Ghislaine Maxwell ont travaillé pour Obama-Biden et la machine Clinton.

Le président anti-Trump de CNN, Jeff Zucker, et son épouse Caryn Zucker ont rompu, a-t-on rapporté en janvier 2018, après 21 ans de mariage. Des mois plus tard, Caryn Zucker est allée à une projection de film à Broadway avec Huma Abedin, l’ex-épouse d’Anthony Weiner et proche compagne d’Hillary Clinton. Voici quelques photos de Ghislaine Maxwell et Caryn Zucker lors d’événements avec des élites, présentés dans l’intérêt du journalisme :