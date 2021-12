L’épouse de Mark Wahlberg révèle « le plus récent membre de la famille »

La famille Wahlberg s’agrandit un peu grâce à l’ajout d’un adorable nouveau membre de la famille. Mercredi, l’épouse de Mark Wahlberg, Rhea Durham, a officiellement présenté aux fans le dernier-né du groupe Wahlberg, Violet Wahlberg », un cheval adorable mais géant.

Rhea a fait les présentations sur Instagram le lundi 29 novembre, partageant une série de deux photos montrant sa fille Grace, 11 ans, posant aux côtés de Violet, un grand sourire sur le visage. Rhea – qui est également maman d’Ella, 17 ans, de Michael, 15 ans, et de Brendan, 12 ans, qu’elle partage avec son mari – a écrit dans la légende, « et juste comme ça, nous avons le nouveau membre de la famille….. .présentant Violet Wahlberg ! » Elle a ensuite remercié les écuries d’Alicante en écrivant : « merci, merci, merci !!!! ! » Le voyage de Violet dans la famille Wahlberg a été long. Selon un article d’Alicante Stables, ils ont voyagé jusqu’en Caroline du Sud « pour compléter notre équipe! »

Les fans des Wahlberg sauront que Grace est une grande fan de chevaux et participe même à des compétitions, ce qui a été bien documenté par ses parents. En 2018, Grace, alors âgée de 8 ans, s’est même classée première à un concours équestre, avec Wahlberg partageant à l’époque, « Félicitations à mon bébé Grace pour avoir terminé première! » En septembre, Wahlberg a partagé un adorable clip de lui-même offrant quelques conseils à Grace alors qu’elle était à cheval, bien qu’il ait plaisanté, « elle n’en a pas besoin ».

Violet a rejoint la famille quelques mois seulement après que la famille Wahlberg a subi une perte tragique. En avril, la mère de Wahlberg, Alma Wahlberg, est décédée à l’âge de 78 ans. L’acteur a partagé la sombre nouvelle avec une photo de sa mère qu’il a légendé, « Mon ange. Repose en paix. » Son frère, Donnie Wahlberg, a également confirmé la nouvelle, partageant sur les réseaux sociaux : « Je suis tellement chanceux d’avoir été mis au monde par, élevé par, enseigné par et mis sur le chemin de ma vie par une femme aussi incroyable. Mon La joie de vivre, l’amour et les gens de maman Alma – combinée à la fierté de ses humbles débuts et au refus d’oublier d’où elle vient – m’ont sans aucun doute façonné pour devenir l’homme que je suis. »

Dans les mois qui ont suivi le décès d’Alma, Wahlberg a continué à rendre hommage à sa mère. Alors qu’il célébrait son 50e anniversaire en juin, il a partagé une photo de retour avec sa mère sous-titrée « Tu me manques ». Juste un mois avant en mai, il s’est rendu sur Instagram avec un hommage à sa mère à l’occasion de ce qui aurait été son 79e anniversaire, en écrivant « Joyeux anniversaire maman », à côté d’une photo de lui et de sa mère.