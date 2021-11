L’épouse de Matthew Stafford, Kelly, s’excuse d’avoir jeté un objet sur un fan lors du match Rams vs 49ers

L’épouse du quart-arrière des Rams de Los Angeles, Matthew Stafford, a présenté des excuses pour avoir lancé un bretzel à un fan lors d’une altercation lors du match contre les 49ers de San Francisco lundi soir. Selon TMZ Sports, Kelly Stafford était dans les gradins lorsqu’un fan derrière elle a commencé à parler d’ordures. Cela a conduit Kelly à lancer un bretzel doux sur l’homme avant d’être escorté hors de la zone par la sécurité du stade Levi’s. Après le match, un fan a appelé Kelly pour l’incident, et elle s’est ensuite excusée.

Je suis un idiot », a déclaré Kelly. « Il disait un tas de choses qui étaient agressives envers notre équipe mais aucune excuse. J’ai essayé de m’excuser, mais à la fin j’ai su que j’avais tort. Se démarquera toujours pour mon gars et pour tous ceux que j’aime, mais je dois évidemment le faire complètement différemment ! J’ai honte aussi ! Désolé que vous ayez dû être témoin de mon moment de faiblesse ! »

TMZ Sports a contacté le service de police de Santa Clara, mais ils n’étaient pas au courant de l’incident. L’agent de Matthew Stafford a également été contacté par TMZ Sports mais a refusé de commenter l’incident. Alors que Kelly avait du mal à gérer les fans, Matthew avait du mal à faire quoi que ce soit lundi soir, ce qui a permis aux 49ers de gagner 31-10. Stafford n’a pas semblé affûté au cours des deux dernières semaines, lançant deux passes de touché et quatre interceptions, ce qui a entraîné des pertes pour les Rams.

« Je pense que c’est une combinaison. Je pense que Matthew peut certainement mieux jouer, mais je pense que beaucoup de choses qui se sont produites hier soir étaient le reflet d’aussi simples que des gouttes », a déclaré l’entraîneur des Rams Sean McVay cette semaine, selon Rams Wire. « Il a eu beaucoup de chutes. Le seul type de jeu négligent, mais vous pouvez le regarder et dire que cela finit par être un bon botté de dégagement profond. Il va se faire renverser sur sa cote de quart-arrière pour un choix incliné pour lui quand un gars lui lâche un écran. Ce n’est pas la faute de Matthew. Il a mis la balle au bon endroit.

« Il y a eu beaucoup de jeux où je pensais que les gars avaient une chance de ne pas l’aider du tout non plus. C’est le plus grand sport d’équipe. Je m’attends à ce qu’il puisse jouer un peu mieux. Je pense qu’il y a des décisions, mais Je ne pensais pas qu’il recevait beaucoup d’aide de la part de très bons coéquipiers qui, je le sais, peuvent beaucoup mieux jouer.