L’épouse de Robert Trujillo, Chloe Trujillo, collabore avec le musicien néo-zélandais Mark Dalbeth sur un nouveau projet

Records de robot d’or a annoncé la signature du duo intéressant et éclectique de Chloé Trujillo et musicien né en Nouvelle-Zélande Marc Dalbeth. Ils travaillent actuellement dur en studio sur de la nouvelle musique et sont très heureux d’avoir fait équipe avec Robot d’or.

Chloe, femme de METALLIQUE bassiste Robert Trujillo, a forgé sa carrière en tant qu’artiste solo et Dalbeth faisait partie du groupe rock australien très respecté BELLUSIRA.

Né à Paris, France, Trujillo s’est immergée dans le monde de l’art et de la musique dès son plus jeune âge. Sa musique est imprégnée de tout, du rap, du métal, du gitan et du blues. Elle a d’abord obtenu son visa en se produisant dans des cabarets et des comédies musicales à New York. De là, elle a été invitée à Los Angeles par Gail Zappa pour enregistrer le Frank Zappa couverture “La torture ne s’arrête jamais”.

marque a déménagé en Australie et a commencé une tenue de rock BELLUSIRA, qui a ensuite sorti deux albums notables et a déménagé brièvement en Amérique sous la direction de va chasser (ÉVANESCENCE). Le groupe a fait plusieurs tournées aux États-Unis et a Koichi Fukuda de STATIQUE-X prendre en charge les tâches de guitare. Une fois ce projet terminé, marque a décidé de rester en Amérique et de poursuivre sa quête musicale.

Chloe et marque s’est réuni au début de 2021 lorsqu’on lui a demandé de faire partie de la Vert mondial événement caritatif organisé au Troubadour à Los Angeles. Après s’être connectés en ligne et avoir un respect mutuel pour la musique de chacun, Trujillo et Dalbeth suggéré l’idée de faire une collaboration. La piste “La foudre frappe deux fois” était le résultat exceptionnel. Les retours du single ont été forts et ils ont tous les deux tellement aimé travailler ensemble qu’ils ont décidé de continuer à travailler ensemble sous la bannière CHLOE TRUJILLO & RAV MEDIC.

Chloe a dit à l’Australie Lourd À propos “La foudre frappe deux fois”: “C’est du heavy. C’est un peu une chanson heavy, je dirais, c’est super. C’est ce que j’ai dit marque. Je suppose que tout ce que j’écoute principalement c’est du métal et il y a toujours ces influences dans mon écriture, mais d’une manière ou d’une autre, je mélange beaucoup de choses différentes dans mes propres chansons, mais c’est plus une chanson lourde. Directement basé sur la guitare, la batterie et le chant et je pense qu’il y a un peu de clavier là-dedans. C’est un peu comme une chanson lourde et groovy.”



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).