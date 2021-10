L’épouse de Robert Trujillo, Chloe Trujillo, sort son deuxième album studio, “Mothers Of A New Nation”

Chloé Trujillo, femme de METALLIQUE bassiste Robert Trujillo, vient de sortir son deuxième album studio, “Mères d’une nouvelle nation”, passant par Onze Musique Magique.

L’artiste d’origine parisienne a abandonné sept des neuf morceaux au total du LP au cours de la dernière année, acclamé par Pierre roulante, Marteau en métal et Force dure.

Producteur/ingénieur de musique vétéran Fille de Tommy (Dossiers du couloir de la mort) a dirigé la production globale du disque. Fille incorporé ses années d’expérience de travail avec des artistes tels que Dr. Dre, Tupac, Nate Dogg, Ben Harper et Paul Mccartney dans le deuxième album dynamique. Le bassiste Prodigy — et Chloe et Robertle fils de — Tye Trujillo (OTTTO) a joué de la guitare sur “La propagande” et “Marée” de même que Stephen Perkins (LA DÉPENDANCE DE JANE, CHEMIN DE L’ENFER) à la batterie. Chris Pologne, ancien guitariste du groupe de thrash metal MEGADETH, a contribué des riffs à “Lumière & Amour”. Artiste d’enregistrement de blues-rock Craig Ericson joué de la guitare avec Joey Maramba, connu pour son travail avec LE SOUTERRAIN DE VELOURS‘s John Cale, aux percussions pour “Nous voilà”.

Désireux d’explorer son identité vocale, Trujillo, après son ère punk-rock/métal, a déménagé de Paris à New York et a passé des années de formation à jouer dans des numéros de cabaret, des opéras rock et des comédies musicales Off-Broadway. Un moment charnière est venu lorsqu’elle a commencé à écrire sans pause, capturant des paroles et des mélodies originales qui la traversaient tout en créant.

En tant qu’artiste visuel et créateur de mode, TrujilloLe travail de est de renommée internationale dans des lieux tels que Paris, New York, Vancouver, Berlin et San Francisco avec ses collections les plus récentes recevant un avis dans Vogue Italie, Le New York Times, Salon de la vanité et Pierre roulante. Son design “Aztec De La Chloe” a été exposé dans le cadre du “Joue le plus fort” exposition au Metropolitan Museum of Art de New York.

“J’écris des chansons depuis des années, la plupart d’entre elles que j’avais trop peur de partager avec le monde”, dit-elle. “Ce confinement m’a forcé à sortir de ma zone de confort à bien des égards et je suis ravi de donner enfin métaphoriquement naissance à cet album autour de sujets ésotériques et de la vie moderne. J’ai canalisé les paroles dans mes séances de peinture et les ai intégrées musicalement avec des rythmes, des riffs de métal, des paroles, des mélodies inhabituelles et même du violon. Tommy D. et j’ai commencé à travailler sur l’album pré-COVID, juste au moment où nous commencions à enregistrer, le verrouillage de la batterie et des guitares s’est produit ! Cela m’a motivé à apprendre à utiliser un DAW et à finir les chansons par moi-même en créant un espace musical dans mon studio d’art. Depuis, j’enregistre de la musique tous les jours à la maison. Autant je suis excité de sortir ‘Mères d’une nouvelle nation’, je suis également enthousiasmé par toutes les possibilités que cette liberté et cette indépendance retrouvées m’ont données pour créer musicalement selon mes propres termes. Plus à venir….”

Producteur et réalisateur français de talent Anne Pruvost a réalisé les vidéoclips pour “Mères d’une nouvelle nation”. Pruvost a fait ses armes en tant que directrice de publicité et a dirigé des campagnes mondiales pour des marques telles que L’Oréal, BnB-Paribas, Sanofi, Forum économique mondial, Guerlain et beaucoup plus. Depuis, elle travaille avec Quentin Tarantino et Alexis Veller sur le film de style documentaire nominé aux prix “La Légende De La Palme D’Or” à festival du film de Cannes.

Sur sa collaboration avec Trujillo, Pruvost dit: “Chloe et je partage une passion mutuelle pour la musique et la visualisation de la musique. Travailler ensemble nous a envoyé tous les deux dans une nouvelle direction passionnante et créative. Ensemble, nous avons continué à développer une esthétique de la caméra sensuelle et du mouvement du corps jouant hors du rythme et des paroles. Chacun fonctionne de manière transparente avec l’autre. Le mystique. Le magique. Le sentiment des éléments de la nature que nous recherchons tous les deux se retrouve dans chacune de nos vidéos.”

Trujillo a récemment signé un contrat d’enregistrement avec Records de robot d’or pour un projet musical collaboratif avec Rav Medic.

“Mères d’une nouvelle nation” est disponible dès maintenant sur toutes les principales plateformes musicales.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).