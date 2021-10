L’épouse de Sameer Wankhede dit que le FIR a été déposé contre Nawab Malik, le père de l’officier du BCN appelle le ministre « Raavan »

Kranti Redkar a déclaré aux journalistes que la famille avait déposé une plainte contre Nawab Malik au poste de police d’Oshiwara.

L’épouse du directeur de zone du NCB, Sameer Wankhede, a déclaré mercredi qu’un FIR avait été enregistré contre le ministre du Maharashtra, Nawab Malik, pour avoir prétendument commis des attaques personnelles contre son mari, qui dirige l’enquête sur l’affaire des drogues de croisière dans laquelle le fils de l’acteur Shah Rukh Khan, Aryan Khan, a été arrêté. Kranti Redkar a déclaré aux journalistes que la famille avait déposé une plainte contre Nawab Malik au poste de police d’Oshiwara.

Cela est arrivé après que Malik, à qui on a tweeté une copie du certificat de mariage de ce dernier, et sa photo avec sa première épouse, Shabana Quraishi, lors de leur mariage. « C’est le » Nikah Nama « du premier mariage de » Sameer Dawood Wankhede « avec le Dr Shabana Quraishi », a écrit Malik dans le tweet.

Redkar a déclaré que même si Nihaahnama avait raison, Wankhede n’a jamais changé de religion légalement. Elle a également déclaré que le certificat de naissance de l’agent du BCN partagé par Malik était erroné, ajoutant qu’un FIR avait été enregistré contre Malik.

« Nikahnama a raison. Nikah est arrivé mais Sameer n’a pas légalement changé sa religion, sa caste. C’était juste une formalité car ma belle-mère était musulmane et pour son bonheur, nikah est arrivé. Le certificat de naissance partagé par Nawab Malik est faux », a déclaré Kranti.

« En partageant nos photos personnelles, Nawab Malik agit contre le serment constitutionnel qu’il a prêté. Nous allons intenter une action en justice contre lui, un FIR a été enregistré. Son seul motif est de destituer Sameer Wankhede de son poste afin que son gendre puisse être sauvé », a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, Malik He a soutenu que ses tweets sur Sameer Wankhede ne portaient pas sur la religion mais pour mettre en lumière les moyens frauduleux que Wankhede aurait utilisés pour obtenir un certificat de caste pour entrer dans l’Indian Revenue Service (IRS).

En riant, Wankhede a défié le ministre de montrer une preuve qu’il avait converti sa religion. « Je suis hindou de naissance et je viens d’une famille dalit. Je suis hindou aujourd’hui aussi. Je n’ai jamais subi aucune sorte de conversion religieuse. L’Inde est une nation laïque et j’en suis fier », a-t-il déclaré.

« Mon père est hindou et ma mère musulmane. Je les aime tous les deux. Ma mère voulait que je suive les coutumes musulmanes pour mon mariage. Mais le même mois, j’ai fait enregistrer mon mariage en vertu de la loi sur le mariage spécial… parce que lorsque des personnes de deux religions différentes se marient, le mariage est enregistré en vertu de cette loi », a ajouté Wankhede.

« Plus tard, nous avons divorcé légalement. Si je me suis converti à une autre religion… Nawab Malik devrait montrer le certificat… une preuve. Mon père montrera le certificat de mariage en vertu de la loi sur le mariage spécial », a déclaré l’agent de la BCN.

Le père de Wankhede a déclaré que Malik visait son fils parce que son gendre avait été arrêté par le BCN dans une affaire de drogue. Il a également déclaré que si Malik continue de cibler sa famille, ils déplaceront le tribunal.

« Nous sommes confrontés à des menaces de mort. Il (Nawab Malik) est une figure influente et ressemble à ‘Raavan’ – a 10 mains, 10 bouches, de l’argent, peut tout faire… Je suis un Dalit, comment mon fils peut-il être musulman ? Ma femme était musulmane », a-t-il déclaré.

« Notre vie personnelle a été envahie. S’il (Nawab Malik) continue de nous cibler, nous porterons plainte pour diffamation… nous déplacerons le tribunal. Depuis que son gendre a été arrêté dans une affaire de drogue, il nous vise », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, la Haute Cour de Bombay a refusé mercredi d’accorder une audience d’urgence à un PIL qui a demandé des instructions au ministre du Maharashtra et chef du NCP Nawab Malik de s’abstenir de faire des commentaires contre le Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB), à la lumière de l’affaire de drogue dans dont le fils de l’acteur Shah Rukh Khan, Aryan Khan, est accusé.

