L’épouse de Sean Penn, Leila George, demande le divorce après un an

C’est fini entre Sean Penn et femme Leïla Georges.

Vendredi 15 octobre, l’actrice australienne de 29 ans a demandé le divorce de l’actrice oscarisée de 61 ans devant un tribunal de Los Angeles après un peu plus d’un an de mariage, selon plusieurs informations.

Les représentants de la star n’ont fait aucun commentaire immédiat sur la demande de divorce lorsqu’ils ont été contactés par E! Nouvelles.

George, fille de l’acteur Vincent D’Onofrio et actrice Greta scacchi, a épousé Penn lors d’une petite cérémonie fin juillet 2020 après une relation de quatre ans.

« Nous avons fait un mariage COVID », a déclaré Penn dans Late Night With Seth Meyers quelques jours après le mariage. « Par cela, je veux dire que c’était un commissaire de comté sur Zoom et nous étions à la maison, mes deux enfants et son frère, et nous l’avons fait de cette façon. »

Penn partage sa fille Dylan Frances Penn, 30, et sont Hopper jack penn, 28 ans, avec sa deuxième ex-femme, l’actrice de House of Cards Robin Wright. Il était également marié à Madone pendant quatre ans jusqu’en 1989.