L’épouse de Stipe Miocic fait le point sur son lit d’hôpital après que l’ancien champion des poids lourds de l’UFC a été éliminé par Francis Ngannou

Stipe Miocic était tout sourire malgré la perte de son titre des poids lourds de l’UFC contre Francis Ngannou de manière dévastatrice.

Le natif de Cleveland a été arrêté au deuxième tour de l’événement principal à l’UFC 260 alors que Ngannou a largué plusieurs bombes puissantes qui ont explosé de manière étonnante.

Miocic a été transporté dans un hôpital de Las Vegas pour des mesures de précaution après sa défaite à élimination directe contre Ngannou

Après avoir été lâché par un coup dur dans l’Apex, Miocic a échangé du cuir et a été pris dans une fusillade qui s’est terminée avec lui étendu sur la toile.

Immédiatement après le combat, il a été transporté de l’Apex à un hôpital de Las Vegas et n’a pas parlé aux médias après le combat.

Malgré la nature alarmante de la défaite, Ryan Miocic a publié une mise à jour sur son mari depuis son lit d’hôpital et a confirmé qu’il n’y avait pas lieu de s’inquiéter pour la femme de 38 ans.

Elle a écrit sur Instagram: « Il va bien, toujours mon héros! »

Ngannou a trouvé la cible à plusieurs reprises avant l’arrivée

Miocic reste l’un des plus grands poids lourds à avoir jamais participé à l’UFC et partage toujours le record du plus grand nombre de défenses de titre (6), bien qu’il n’ait pas réussi à le battre samedi soir.

Après avoir vengé sa défaite de 2018 face à Daniel Cormier à deux reprises, il reste à voir si le pompier a toujours le dynamisme et l’envie de récupérer son titre des poids lourds.

Avec Jon Jones et Derrick Lewis apparemment les prochains sur la liste, Miocic devrait probablement revenir à la lutte contre les prétendants juste pour entrer en considération pour un troisième combat avec Ngannou.