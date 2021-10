L’épouse de Tyson Fury, Paris Fury, révèle quand elle s’attend à ce qu’il se retire de la boxe et discute de la possibilité que leurs enfants suivent ses traces

L’épouse de Tyson Fury, Paris Fury, a déclaré à talkSPORT qu’elle s’attend à ce qu’il prenne sa retraite de la boxe dans les deux prochaines années.

Le «Gypsy King» est au sommet du monde après avoir mis KO Deontay Wilder dans leur combat de trilogie.

Frank Micelotta/FOX

Fury KOd Wilder conservera son titre des poids lourds

Il règne actuellement en tant que champion du monde des poids lourds WBC invaincu, mais pourrait ne pas prolonger son règne.

Paris a rejoint talkSPORT Breakfast lundi et a déclaré: «Je pense pour lui-même, je pense qu’il le fera probablement encore quelques années.

« Il a 33 ans maintenant – je pense peut-être jusqu’à ce qu’il ait 35 ans.

« Je connais Wladimir [Klitschko] et d’autres hommes ont atteint la quarantaine, mais continuez-vous jusqu’à ce que vous perdiez ?

«Je ne sais pas, je n’aimerais pas voir ça pour Tyson. Je n’aimerais pas qu’il continue et il y aura toujours quelqu’un qui sera plus jeune et plus frais si vous êtes de l’autre côté de la colline, trop loin.

« Je pense juste que peut-être encore deux ou trois ans, puis Tyson devrait définitivement raccrocher ses gants. »

Tyson et Paris se sont rencontrés à l’adolescence

Le couple a six enfants à ce jour – trois garçons et trois filles.

Interrogé sur la possibilité que les enfants suivent les traces de leur père, Paris a ajouté : « Je m’inquiète à ce sujet.

« Pour le moment, aucun d’entre eux ne semble vouloir être boxeur, mon fils aîné veut faire de la lutte, ma fille aînée a dit qu’elle voulait faire de la danse, maintenant elle veut gérer sa propre entreprise.

« Les petits ne sont tous que des bébés et des maniaques.

« Je ne pense pas que je l’aimerais du tout. J’ai regardé Tyson depuis mon plus jeune âge et il a toujours dominé la scène.

«Mais regarder quelqu’un monter dans les rangs et être frappé et regarder votre garçon le faire, je ne pouvais tout simplement pas imaginer cela.

«Et mes filles, je pense juste qu’elles sont complètement trop molles pour ça.

« Je pense que le jour viendra sûrement. Nous en avons six, l’un d’entre eux le fera sûrement, mais je ne sais pas à quoi cela ressemblera.

Tyson et Paris ont trois garçons et trois filles

Paris admet qu’elle ne serait pas surprise de voir un de ses enfants essayer la boxe

Concernant ce qu’ils font pour se détendre en famille, elle a ajouté : « Nous sommes des gens vraiment normaux, ce qui ne semble probablement pas normal à dire.

« Nous avons tendance à rester beaucoup à la maison, nous regardons beaucoup la télévision.

«Netflix, Sky – nous sommes sur eux tout le temps, à regarder les chaînes de cinéma.

« Et puis, si nous sortons, nous emmenons les enfants se promener, dans les parcs.

« On ne peut pas beaucoup sortir en public, ça devient difficile. Tyson est tellement là maintenant et les gens le respectent tellement et veulent être autour de lui. C’est littéralement un cauchemar d’aller n’importe où…

Avant le troisième combat de Wilder, Fury a passé la journée à regarder Bridgerton

«Quand nous sommes allés pour le combat de Tyson en Amérique, nous avons évidemment beaucoup de temps d’arrêt avant le combat.

« Nous avons brûlé la première série de Bridgerton – je ne sais pas si je dois l’admettre !

«Mais littéralement, c’était tellement bon et nous avons brûlé toute la première série.

«C’est ce que nous avons fait – nous avons regardé de manière excessive les premières heures avant le combat de Wilder.

« Je dois admettre que nous avons dû arrêter à certains moments et avancer rapidement certaines scènes. »