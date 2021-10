L’épouse du gouverneur de Floride Ron DeSantis diagnostiquée avec un cancer du sein, rapport ⋆ 10z viral

L’épouse du gouverneur de Floride Rod DeSantis, Casey DeSantis, a reçu un diagnostic de cancer du sein, selon un article de presse publié lundi.

“Je suis attristé d’annoncer que l’estimée première dame de Floride et ma femme bien-aimée ont reçu un diagnostic de cancer du sein”, a déclaré le gouverneur du GOP et candidat potentiel à la présidentielle de 2024 dans un communiqué, partagé avec Fox News.

“En tant que mère de trois jeunes enfants, Casey est la pièce maîtresse de notre famille et a eu un impact sur la vie d’innombrables Floridiens grâce à ses initiatives en tant que première dame”, a également déclaré le gouverneur du premier mandat. «Alors qu’elle fait face à l’épreuve la plus difficile de sa vie, elle aura non seulement mon soutien indéfectible, mais aussi le soutien de toute notre famille, ainsi que les prières et les vœux des Floridiens de tout notre État. Casey est une vraie combattante, et elle n’abandonnera jamais, jamais, jamais.

