L’épouse du pasteur Carl Lentz partage un article de réflexion six mois après son renvoi de l’église Hillsong

Expliquant la raison pour laquelle elle avait été absente des réseaux sociaux, Lauren Lentz admet avoir « bloqué et supprimé plus de personnes et de commentaires que je ne peux en compter » à la suite du scandale d’infidélité de son mari.

L’épouse du pasteur Carl Lentz a rompu son silence pour la première fois à la suite de son scandale de fraude. Six mois après que son mari a été licencié de l’église Hillsong, Lauren Lentz a partagé un article de réflexion sur les réseaux sociaux.

En utilisant Instagram le mercredi 5 mai, Lauren a posté une photo de palmiers au soleil. Elle l’a légendé: « J’ai regardé ces palmiers tous les jours au cours des derniers mois et il y a de nombreuses significations symboliques pour ces arbres étonnants. quelques-uns qui ont résonné avec moi au cours de cette saison de ma vie. ils sont forts, peuvent affronter les plus grosses tempêtes, ils poussent toujours vers le haut. liberté, justice, récompense, résurrection pour n’en nommer que quelques-uns.

« J’ai pris du temps loin des réseaux sociaux parce que ce n’était pas bon pour mon âme, j’ai bloqué et supprimé plus de personnes et de commentaires que je ne peux en compter », a-t-elle ajouté. « les trolls sont des lâches, CERTAINS ‘chrétiens’ sont tout sauf gentils, gracieux ou aimants… mais cela ne m’empêchera pas de grandir et de devenir plus fort. »

Lauren a affirmé qu’elle avait « beaucoup appris sur moi-même au cours des derniers mois ». Elle a ajouté: «Maintenant plus que jamais, je connais la bonté de Dieu, sa grâce, son pardon et sa force. j’ai trouvé de vraies amitiés – ceux qui ont été avec moi au sommet des montagnes sont les mêmes que ceux qui sont avec moi pendant ma vallée la plus sombre !! Je n’oublierai pas qui nous a abandonnés, mais j’ai choisi de garder mon cœur sans amertume et de rester reconnaissant envers ceux qui sont restés et nous ont aimés.

« Je ne veux pas juger les autres et je ne veux pas être jugé… une chose qu’un ami m’a dit pendant cette période est : « je préférerais être accusé d’être trop gracieux envers quelqu’un, plutôt que d’être accusé de juger quelqu’un trop sévèrement », ‘ », a-t-elle conclu son message. « Je veux être connue comme une femme qui voit le bien chez les gens et aime vraiment les gens inconditionnellement… #youcanonlychangeyou #lovewins #growupwards. »

Le poste de Lauren est intervenu après le limogeage de Carl par l’église Hillsong en novembre 2020. Le fondateur de Megachurch, Brian Houston, a déclaré à PEOPLE que Carl avait été licencié après « des discussions en cours concernant des problèmes de leadership et des abus de confiance, ainsi qu’une récente révélation d’échecs moraux ».

Peu de temps après son licenciement, Carl a révélé qu’il avait été licencié parce qu’il avait trompé Laura. Admettant son infidélité sur Instagram, il a écrit: « J’ai été infidèle dans mon mariage, la relation la plus importante de ma vie et j’en ai tenu pour responsable. Cet échec est sur moi, et moi seul et j’assume l’entière responsabilité de mes actes.

« Je suis profondément désolé d’avoir brisé la confiance de nombreuses personnes que nous avons aimé servir et je comprends que cette nouvelle peut être très difficile et déroutante pour les gens à entendre et à comprendre », a déclaré l’ancien pasteur de Justin Bieber a exprimé ses remords. « J’aurais aimé te dire ceci avec ma voix, à toi, en personne parce que tu le dois. Mais cette opportunité, je ne l’aurai pas.

