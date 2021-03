L’épouse du pasteur de l’Oklahoma et son amant arrêtés après avoir tiré sur la mort de leur mari

Une femme de l’Oklahoma et son amant ont été accusés de la mort de son mari, le pasteur David Evans.

Kristie Dawnell Evans d’Ada, Oklahoma, a été placée en garde à vue jeudi après avoir avoué la mort de son mari. Selon Fox News, après ses aveux, les autorités ont pu identifier un homme qui, selon elles, l’avait aidée.

«Cette enquête était vraiment un effort d’équipe», a déclaré le directeur du Bureau d’enquête de l’État de l’Oklahoma, Ricky Adams. «Les agents de l’OSBI de tout l’État ont travaillé sans relâche sur cette enquête pendant des jours. Avec l’aide des analystes du renseignement de l’OSBI et de plusieurs organismes d’application de la loi, les suspects responsables du meurtre d’Evans sont en détention. Notre équipe suivra toujours les preuves et trouvera la vérité. »

Evans a appelé le 911 le 22 mars et a affirmé qu’un intrus était entré par effraction et avait tiré sur son mari vers 1 heure du matin. Une fois les agents arrivés, ils ont déclaré le pasteur de 50 ans mort sur les lieux.

Kristie Dawnell Evans et Kahlil Deamie Square Image: Bureau d’enquête de l’État de l’Oklahoma

Lire la suite: Le massacre du Colorado suscite des appels à l’action de l’État contre les morts par arme à feu

Trois jours après le début de l’enquête, la veuve de 47 ans s’est entretenue avec le département de police d’Ada et a avoué le crime. Après des entretiens et des recherches plus poussées, il a été confirmé que la femme et un homme avec qui le couple aurait eu une relation sexuelle avaient participé au meurtre du pasteur.

Selon The Daily Beast, 26 ans Place Kahlil Deamie et Evans «a eu une relation sexuelle qui incluait également David à un moment donné», selon un affidavit basé sur des entrevues avec Evans par les enquêteurs.

Tous deux ont été accusés de meurtre au premier degré.

Lire la suite: Le massacre du Colorado suscite des appels à l’action de l’État contre les morts par arme à feu

La femme affirme que son mari «était verbalement abusif» et «la contrôlait» et l’appelait des noms comme «salope, grosse, moche et pute».

Les documents ont également révélé que «Kristie a donné l’arme de David et une boîte de balles à Kahlil, Kristie et Kahlil ont convenu d’une heure approximative où Kahlil viendrait à la résidence des Evans pour tuer David. Kristie a laissé la porte dérobée déverrouillée pour que Kahlil puisse entrer chez le résident.

Pasteur David Evans Image: Instagram

Selon l’affidavit, il a été révélé que le pasteur et sa femme avaient rencontré Kahlil pour la première fois il y a des mois dans un Super 8 Motel. Le trio a eu des relations sexuelles au motel plus d’une fois.

Une fois, «Kristie a secrètement laissé tomber son numéro de téléphone sur le sol pour Kahlil. Kristine a continué à communiquer quotidiennement par téléphone avec Kahlil à l’insu de David », a poursuivi l’affidavit.

Square aurait passé la nuit chez le couple alors que le défunt pasteur n’était pas présent. Lors d’une visite, Evans a déclaré à Square que son mari l’avait mal traitée et que «ce serait bien d’avoir plus de liberté». Square a répondu par «Merde».

La nuit de la fusillade, la femme affirme que Square était venu à la maison et elle l’a découvert «accroupi» mais elle «craignait qu’il fasse trop de bruit». Elle allègue qu’elle lui a dit de «mettre en œuvre le plan» et qu’elle est restée dans le salon pendant que Square aurait tiré sur son mari. Il a ensuite couru par la porte dérobée.

Kristie Evans est actuellement détenue à la prison du comté de Pontotoc tandis que Kahlil Square siège à la prison du comté de Cleveland.

Êtes-vous abonné à Podcast de theGrio «Chère culture»? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui!

Partager