L’épouse du prince Royce a participé à Nuestra Belleza Latina

. Emeraude Toubia a été le premier finaliste de la deuxième saison de Nuestra Belleza Latina en 2008.

L’actrice et mannequin canadienne Emeraude Toubia est connue du public hispanophone pour avoir été la première finaliste de la deuxième saison de Nuestra Belleza Latina en 2008. À cette occasion, la portoricaine Melissa Marty a réussi à être couronnée successeur d’Alejandra Espinoza.

Née à Montréal, élevée au Texas et d’origine mexicaine-libanaise, Toubia est une interprète hors pair qui a participé à des productions télévisuelles majeures du marché anglo-saxon telles que “Shadowhunters”, “Tattooed Love” et “Love in the Sun”.

La star de 32 ans est également connue de tous les Hispaniques pour être l’épouse actuelle du célèbre chanteur Prince Royce, qu’il a épousé en décembre 2019.

Voici ce que vous devez savoir :

Toubia a commencé sa carrière artistique à Nuestra Belleza Latina

Emeraude Toubia était l’une des plus fortes concurrentes de Nuestra Belleza Latina en 2008. Le dévouement, la beauté et le professionnalisme de Toubia ont été essentiels pour qu’elle se positionne comme la première finaliste de la deuxième saison de l’émission de téléréalité Univision.

Après sa participation à Nuestra Belleza Latina, le mannequin canadien a fait partie de la distribution de feuilletons et de séries en espagnol telles que “Aurora”, “11-11: En mi cuadra nada cuadra”, “Cosita linda” et Voltea pa ‘ que tu tombes amoureux ».

Emeraude Toubia est connue dans l’industrie hollywoodienne pour son rôle principal d’Isabelle Lightwood dans la série télévisée “Shadowhunters”.

Actuellement, Toubia réside dans la ville de Los Angeles en Californie et participera bientôt à des productions telles que “With Love”, “Like It Used to Be” et “Ballad of a Hustler”.

Le prince Royce et Emeraude Toubia ont célébré leur mariage au Mexique

Selon les informations revues par le magazine People en Español, le prince Royce et Emeraude Toubia se sont mariés en 2018 dans la ville de San Miguel de Allende au Mexique.

Les festivités du mariage du couple ont duré cinq jours et ont réuni un total de 108 invités venus de pays tels que les États-Unis, la République dominicaine et le Canada pour les accompagner lors de leur grand jour.

Les photographies exclusives du mariage de Royce et Toubia ont été publiées en exclusivité par le magazine People en Español en avril 2019. À cette époque, l’actrice canadienne a expliqué la raison pour laquelle ils ont célébré le mariage dans le plus grand secret : “Le but n’a jamais été de cacher le mariage, il était d’en profiter et de ne pas avoir la pression de devoir donner des interviews ou d’agir d’une manière que nous ne sommes pas authentiquement. Nous voulions juste profiter de ce moment ».

Royce et Toubia ont été fiancés pendant deux ans

L’histoire d’amour de Royce et Toubia a commencé il y a neuf ans après s’être rencontrés à un rendez-vous à l’aveugle dans la ville de Miami, en Floride.

En juin 2017, le prince Royce a surpris Emeraude Toubia avec une bague de fiançailles d’une valeur de 100 000 $.

Le couple s’est fiancé pendant deux ans avant de se vouer un amour éternel lors d’une célébration à laquelle ont assisté leur famille et leurs amis les plus proches.

Emeraude Toubia est la fondatrice d’une marque de vêtements

Emeraude Toubia s’aventurera bientôt dans le monde des affaires avec le lancement de sa marque de vêtements « Love, Em ».

L’entreprise Toubia est en phase de production et on s’attend à ce qu’elle ait des designs exclusifs pour tout type de silhouette féminine.

A travers la plateforme Instagram, la mannequin canadienne a montré le processus de sélection de chacune des matières qui feront partie de sa première collection.