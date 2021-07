L’épouse d’un ancien ministre de l’Union assassinée au domicile de South Delhi ; un arrêté

Au moment de l’incident, seules Kitty et son aide ménagère étaient présentes dans la maison lorsque le blanchisseur Raju a fait irruption dans la maison, a indiqué la police.

L’épouse de l’ancien ministre de l’Union, P. Rangarajan Kumaramangalam, aurait été assassinée hier dans sa résidence du sud de Delhi. Kitty Kumaramangalam, 68 ans, avocate de profession, a été étouffée à mort par un blanchisseur et ses deux associés, a annoncé la police.

La police a arrêté un Raju Lakhhan (24 ans) alors qu’une recherche est en cours pour ses deux associés disparus. DCP, district du Sud-Ouest, Ingit Pratap Singh a déclaré que la police avait reçu un appel vers 23 heures de son aide domestique Manju au sujet de l’incident. Elle aurait déclaré à la police que Raju et ses deux associés étaient arrivés à la maison vers 21 heures et l’avaient retenue en otage dans l’une des pièces. Elle a également affirmé que les associés de Raju avaient maîtrisé Kitty et l’avaient étouffée à mort alors qu’elle tentait de sonner l’alarme.

Manju a affirmé qu’ils étaient entrés dans la maison avec l’intention de voler. Elle a affirmé qu’ils avaient décampé avec de l’argent et des bijoux. Elle a réussi à se libérer plus tard et a appelé la police et les voisins à l’aide, a informé la police.

Selon certaines informations, la police a transféré Manju dans un hôpital voisin où elle est en convalescence. Le DCP a déclaré que la maison de la victime avait été saccagée et ils ont informé le fils de Kitty qui reste à Bengaluru. «Plusieurs équipes se sont formées et après avoir mené des raids. Nous avons arrêté Raju. Hunt est activé pour les deux autres », a déclaré Singh.

Kumaramangalam était un député du Congrès de Salem et est devenu ministre d’État au droit, à la justice et aux affaires des entreprises en juillet 1991. Il est ensuite passé au BJP et a été l’un des premiers députés du parti safran du Tamil Nadu. Kumaramangalam a également été ministre de l’Union dans les deuxième et troisième cabinets d’Atal Bihari Vajpayee.

