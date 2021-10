L’épouse d’un policier de l’Alabama reconnue coupable d’homicide involontaire dans sa mort par balle

Une femme de l’Alabama a été reconnue coupable d’homicide involontaire coupable vendredi dans la mort par balle de son mari en 2019 lors d’une bagarre, selon des informations.

« C’est une situation tragique », a déclaré le juge du circuit du comté de Jefferson, Alaric May, avant le verdict, selon AL.com. « Il n’y a pas de gagnants. »

Stephanie Keller, 45 ans, a tiré sur son mari, l’officier de Vestavia Hills Andrew Wade « Andy » Kimbrel, 42 ans, en mai 2019 à leur domicile de Gardendale, en Alabama. Leurs deux adolescents étaient à la maison à ce moment-là.

Kimbrel a été déclaré mort dans un hôpital le lendemain matin d’une blessure par balle à la tête.

Elle a été placée en détention provisoire jusqu'à sa condamnation.

« Andy était aimé de ses collègues officiers et de la communauté dans laquelle il a choisi de protéger », a déclaré le département de police de Vestavia dans un communiqué, ajoutant qu’ils appréciaient « l’élan de soutien de la communauté pendant cette période difficile », selon WBRC-TV à Birmingham. .

Le jury a délibéré pendant deux jours avant de rendre son verdict. Keller avait également été accusé de meurtre intentionnel.

« Nous tenons à remercier le jury pour son temps et ses délibérations réfléchies », a déclaré le procureur adjoint du comté de Jefferson, Will McComb, qui a poursuivi l’affaire, dans un communiqué. « Nous sommes également heureux pour la famille d’Andrew Kimbrel et espérons que cela pourra contribuer à leur apporter une certaine fermeture. C’était une affaire difficile à entendre, mais nous pensons que le jury a pris la bonne décision et nous respectons certainement leur verdict. »

La condamnation de Keller est prévue pour janvier et elle risque 10 à 20 ans de prison, a rapporté AL.com.

Les procureurs ont fait valoir que Keller avait intentionnellement tiré sur Kimbrel alors qu’elle soutenait qu’il s’agissait d’un accident.

« Bien qu’elle soit clairement déçue de la décision prise dans son cas, Mme Keller apprécie que le jury ait rejeté à l’unanimité l’accusation de l’État selon laquelle elle a intentionnellement causé la mort de son mari », a déclaré l’avocat de Keller, Jason Wollitz, dans un communiqué, selon la station. « Mme Keller continue de maintenir fermement son innocence et attend avec impatience que les cours d’appel examinent son cas. »