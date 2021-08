L’épouvantail du djihad amoureux : le Gujarat HC protège la conversion consensuelle pour le mariage

Ainsi, de nombreux couples choisissent la conversion comme voie pour échapper au harcèlement et s’unir sous les lois qui régissent l’un ou la foi. (Image représentative)

Le jugement de la Haute Cour du Gujarat qui protège les mariages interreligieux entre adultes consentants, où l’un des partenaires se convertit à la foi de l’autre, de la loi anti-conversion de l’État – la loi de 2021 sur la liberté de religion (amendement) du Gujarat – devrait aider à exorciser l’épouvantail du « djihad de l’amour ». L’idée commune selon laquelle les mariages interconfessionnels ont pour seul but la conversion, aussi absurde et dangereux soit-il, a trouvé de nombreux fidèles parmi les membres de la dispensation au pouvoir au Centre et dans certains États.

Le HC a observé que la loi, prima facie, « interfère avec les subtilités du mariage, y compris le droit au choix d’un individu, violant ainsi l’article 21 de la Constitution ». La loi met le fardeau de montrer que la conversion ne s’est pas matérialisée à cause de la fraude, de l’attrait ou de la coercition sur les personnes qui contractent le mariage.

Alors que l’État a soutenu que la loi de 2021 visait à se prémunir contre la conversion liée au mariage lorsqu’il existe un cas de séduction, de fraude ou de coercition, le fait est, sur le terrain, qu’elle se traduit par le harcèlement, voire la persécution, des couples qui étaient à l’origine de différentes confessions. En effet, comme plusieurs juristes l’ont souligné, la Special Marriage Act, qui régit les mariages interconfessionnels sans conversion, contient des dispositions hostiles à de tels mariages ; il exige un avis public de la demande de mariage, pendant une longue période avant que le mariage ne soit célébré.

Cependant, cela sert d’alerte pour que les communautés des parties tiennent compte d’une telle intention et poussent un couple interreligieux à renoncer à se marier. Ainsi, de nombreux couples choisissent la conversion comme voie pour échapper au harcèlement et s’unir sous les lois qui régissent l’un ou la foi.

La déclaration du Gujarat HC selon laquelle l’homme ordinaire percevra tout mariage de ce type comme un mariage pour conversion illégale devrait servir de rappel des effets toxiques du récit du « djihad de l’amour ». De l’affaire Hadiya à l’incident récent d’un homme musulman traîné jusqu’à un poste de police du Karnataka par des membres d’une organisation communale sur le simple soupçon de voyager avec une femme hindoue dans un bus, il existe suffisamment d’exemples de la nature conflictuelle de la récit.

Des lois comme celle du Gujarat ont attisé ces flammes. Beaucoup, dont l’Uttar Pradesh, l’Uttarakhand, l’Himachal Pradesh et le Madhya Pradesh, ont promulgué des lois anti-conversion rédigées en termes agnostiques sur la religion, mais destinées à permettre aux communautés de contrôler les interactions interconfessionnelles et d’empêcher les mariages interconfessionnels. Pas plus tard qu’en juin de cette année, la loi UP a forcé le HC d’Allahabad à refuser la protection à trois couples interreligieux.

Gardez à l’esprit que le tribunal, en novembre 2020, avait déclaré que des jugements antérieurs qui considéraient la conversion aux fins du mariage comme illégale ne “constituaient pas une bonne loi” et ne traitaient pas “de la question de la vie et de la liberté de deux personnes mûres dans le choix d’un partenaire ou leur droit à la liberté de choix ». Alors que la protection du Gujarat HC devrait provoquer une certaine correction du cours, la plus grande responsabilité incombe aux communautés elles-mêmes, de voir les mariages interreligieux comme unissant les communautés plutôt que comme une cause d’insécurité infondée.

