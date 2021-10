L’épreuve extrême de Nani Roma pour le Dakar

27/10/2021 à 14:18 CEST

Nani Rome Il a partagé sur ses réseaux sociaux une curieuse vidéo de sa préparation (ou plutôt, celle de sa voiture) pour la prochaine édition du Rallye Dakar 2022, qui se tiendra en janvier dans le désert d’Arabie Saoudite. Dans les images, le pilote catalan, double vainqueur du Dakar en voitures (2014) et motos (2004), soumet le nouveau BRX Hunter T1+ de Prodrive à des tests de ténacité extrêmes, pour évaluer ses performances face à des situations similaires qui peuvent survenir pendant la course.

Celui avec le test Nani Rome Il a été tourné au Pays de Galles, dans une zone boueuse, avec des sauts et des obstacles de toutes sortes pour tester la résistance de la voiture, poussant la mécanique à l’extrême. La chose normale quand il y a des moyens et un défi aussi coriace que le Dakar se prépare avec une nouvelle voiture, comme la BRX Hunter T1+, la version qui s’adapte à la nouvelle réglementation de la catégorie principale en 2022. Les prochains jours Nani et son copilote Alex Haro ils continueront à accumuler des kilomètres avec la voiture dans le désert de Dubaï.

Test au Pays de Galles (Royaume-Uni), test de la dureté du Hunter T1+. Et bientôt dans les dunes de Dubaï. @braidXtreme @prodriveofficial @monsterenergy @samsungespana @sparco_official @alexharo_codriver @dakarrally pic.twitter.com/R3NnJn7QRd – Nani Roma Dakar (@NaniRoma) 25 octobre 2021