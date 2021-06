L’épreuve inattendue de Doncic

“C’est fait, les Mavericks ont fini.” Cela a été dit, presque fort, par Charles Barkley (de profession, à haute gueule) sur la TNT. “Les Mavs ne vont plus gagner de matchs dans ce match nul”, a conclu l’ancien joueur légendaire, qui a tellement tendance à l’exagération et à sauter dans toutes les piscines qu’il rencontre, la télé est une émission, qui est connue pour ses gafes et ses prédictions. cette fin s’avère hilarante. Que, pour certains, donne de l’espoir aux non-conformistes. Et bien, les Mavericks doivent mettre la main sur quelque chose, bien sûr…

En quelques jours, les Texans Ils sont passés de sensation en catastrophe, incapables de capitaliser sur le 0-2 avec lequel ils ont quitté Los Angeles (2-2 désormais) sur leur piste devant certains Clippers qui, bien sûr, ont répondu en grand. Du puits, avec les fantômes de la bulle et l’opinion publique qui s’en nourrissent, ils ont sorti la tête depuis qu’ils ont perdu par 19 en début de troisième match. De là à sa résurrection, son exhibition en quatrième et, encore une fois, tout en main pour être en demi-finale de l’Ouest. On est face à une mini-série en trois matchs, avec un avantage de terrain pour les Clippers et l’inertie absolument maîtrisée, là encore, de Tyronn Lue. Luka Doncic, pour couronner le tout, a des problèmes physiques (très évidents lors du quatrième match), une gêne au niveau des nerfs du cou qui répond à l’excès de responsabilité auquel l’oblige les limitations de son équipe (les playoffs ne sont pas la saison régulière).

Les Mavericks sont une bonne équipe, mais pas une grande équipe. Ils ont besoin de percussions offensives constantes (au cours des trois premiers matchs, ils ont ajouté au moins 17 triples avec au moins 47% de précision) car leur défense n’est pas fiable. Il y a des moments, mais ce n’est pas assez quand les playoffs arrivent et que les meilleures équipes de la NBA apparaissent. Et les Clippers sont dans ce lot, avec des chiffres qui montent en flèche dès que la bonne combinaison est recherchée : +18,1 note nette en saison régulière dans les matchs auxquels Kawhi Leonard a joué. Avec l’attaquant et Paul George ensemble (seulement 1028 minutes), 99e centile pour l’attaque et 94e pour la défense. +17,2 note nette, dévastatrice. Et maintenant, il y a les deux d’entre eux, qui passent chacun 40 minutes par nuit. Et les Mavs les subissent sur de bonnes bases.

Car les grandes questions s’accentuent au fur et à mesure que les partis avancent : la défense est faible et Kristaps Porzingis n’est pas une deuxième étoile fiable. Le 22e pire de la saison régulière, particulièrement horrible lorsque COVID a fait rage, la protection derrière n’a pas augmenté comme Carlisle l’avait prévu pour cette saison. C’était un objectif essentiel du cours. Au cours du dernier match, les Clippers n’ont même pas exécuté de blocs, ils ont juste ouvert le terrain et ont laissé Kawhi et George trinquer à leurs défenseurs. Sans plus. Presque du basket de rue. Les Mavs ont besoin de Tim Hardaway Jr dans l’équipe pour être élite en attaque et ils doivent être élite en attaque pour gagner des matchs comme ceux-ci. Mais l’attaquant ne contribue pas à la défense. Ce n’est pas non plus la spécialité de Doncic, et Porzingis a également sombré en tant que défenseur. depuis ses dernières blessures au genou. Kleber et surtout Finney-Smith sont bons dans cette section, mais pas dans l’élite. Ainsi, les Mavs jouent avec trois défenseurs discrets ou carrément mauvais et deux lents. Mauvaise formule. L’arrivée de Richardson n’a pas été le facteur attendu et, pour ne rien arranger, le départ (déjà remis en cause lorsqu’il s’est produit) de Seth Curry.

Porzingis affiche en moyenne 15,3 points et 4 rebonds dans la série. Un désastre. Sa défense est désespérée et en attaque il n’est pas capable de punir le petit cinq des Clippers. Une version incisive du letton serait décisive pour obliger certains Clippers à jouer contre un style en ce moment très à l’aise. Mais Porzingis n’est pas là et de moins en moins est attendu : si Doncic ne marque après assistance que 6% de ses points, George 30% et Kawhi 49%, Porzingis (théoriquement la quatrième étoile de la série) il a besoin d’être assisté dans 91% de son score. C’est-à-dire qu’il ne produit pas ses propres paniers. Je veux dire, ça ne fait pas ce que font les étoiles. En défense, les Mavericks avaient déjà 5,6 points de pourcentage de moins avec lui sur la piste lors de la saison régulière. Un fait brutal. Seulement avec Doncic en action, la note nette était de +5,6. Seulement avec Porzingis, déjà négatif (-0,7). Et avec les deux, une autre preuve que les choses ne vont pas bien entre eux, -1,47. Dans sa version actuelle, Porzingis n’a pas d’agilité pour défendre à l’extérieur ni d’explosivité pour fermer le panier: Les Clippers (Lue y a trouvé une voie d’eau décisive) réalisent 31% de leurs tirs près du bord et en marquent 73%. Ce sont des nombres finis.

Pour aggraver les choses, les problèmes de cou de Doncic, apparus lors du troisième match et très visibles lors du quatrième, assombrissent encore davantage le tableau. Le Slovène, même avec son mauvais hier soir, il fait en moyenne 33,3 points, 8 rebonds et 8,3 passes décisives dans la série. Il est presque impossible d’en demander plus… sauf dans une section. Incroyable : les lancers francs. Cela semble incroyable, mais le Slovène souffre beaucoup de la ligne du personnel, une agonie en témoigne son 0/5 lors du quatrième match, un chiffre horrible qui met le total de la série à 13/32. Voilà un 40,6% injustifiable. Pire que sa stat (40,9%) en triple.

Déjà lors des playoffs 2020, Doncic était très faible dans la ligne du personnel : 42/64, 65,6%. Il est, dans l’ensemble, 57,3 % lors de leurs 10 premiers matchs éliminatoires. Quelque chose d’inapproprié et qui exacerbe des chiffres qui ne sont pas mauvais mais pas brillants en saison régulière : 73,5%. Valable… mais peu pour un joueur comme lui. Shaquille O’Neal, dont le problème de la ligne des lancers francs était légendaire, a terminé sa carrière en séries éliminatoires à 50%. Mieux que Doncic dans cette série contre les Clippers. Dwight Howard, une autre légende du denier, est à 54% des éliminatoires du titre. La comparaison avec ces centres est anecdotique, mais elle donne une mesure du niveau de problème que Doncic a en ce moment avec une discipline qui devrait lui donner de nombreux points gratuits et dans laquelle il commence à montrer un dangereux bourrage psychologique. Ce n’est en aucun cas le plus gros problème en ce moment pour certains Mavericks que demain (04h00 du soir de mercredi à jeudi) se jouent beaucoup à LA Midseason, voire plus.