Leprous sort le clip de son nouveau single “Running Low”

Tenue rock norvégienne créative LÉPREUX sortira un nouvel album studio, “Aphelion”, le 27 août via Musique InsideOut. La suite de 2019 “Pièges” a été enregistré au cours de la dernière année dans trois studios différents : Studios du quartier fantôme en Suède, Enregistrements sonores de l’océan en Norvège et Studios Cederberg en Norvège. Le LP a de nouveau été mixé par Adam Noble (PLACEBO, BIFFY CLYRO, RIEN QUE DES VOLEURS), avec masterisation par Robin Schmidt (LE 1975, PLACEBO, L’HYMNE AU GAZ). L’illustration de la couverture a été conçue par Elena Sigida, basé sur la photographie de Øystein Aspelund.

Le clip officiel du premier single de “Aphelion”, une chanson intitulée « À court terme », peut être vu ci-dessous. Le clip a été réalisé par Troll Toftènes.

LÉPREUX chanteur/claviériste Einar Solberg a commenté : « L’idée initiale de « À court terme » a commencé quand j’avais décidé de me forcer à écrire un croquis sur mon téléphone en montant au sommet d’une montagne appelée Himingen à Telemark, en Norvège. Cela me semblait complètement inutile pendant que je le faisais, mais quand je suis revenu, j’ai pu aller plus loin et le structurer en une composition appropriée. Puis nous nous sommes rencontrés dans Studios Cederberg avec le groupe pour aller encore plus loin. Cette chanson est la preuve que même les plus petites étincelles peuvent se transformer en une grande flamme. En dépit d’être un groupe qui veut toujours explorer de nouveaux territoires, je crois « À court terme » peut facilement unir notre ancienne et notre nouvelle base de fans.”

Solberg précédemment déclaré au sujet de la réalisation de “Aphelion”: “Nous n’avions pas prévu de commencer avec un nouvel album, puis est venu COVID.

“‘Aphelion’ est un album très différent. C’est intuitif et spontané. Nous avons expérimenté de nombreuses manières complètement différentes d’écrire de la musique et exploré de nouvelles façons de travailler. Il n’y a pas eu de place pour la réflexion excessive, le perfectionnisme exagéré ou les chansons soigneusement planifiées. Je pense que c’est l’un des points forts de cet album. Il se sent vivant, il se sent libre et il ne semble pas trop calculé.

“L’album a été enregistré dans trois studios différents, et quelques-unes des chansons ont en fait été enregistrées dans les trois studios, Studios du quartier fantôme, Enregistrements sonores de l’océan et Studios Cederberg.

“L’aphélie est le point de l’orbite d’un objet où il est le plus éloigné du soleil, et il a une valeur symbolique que je laisserai à votre propre interprétation.”

LÉPREUX célébrera son 20e anniversaire avec une série de spectacles européens spéciaux en décembre.

LÉPREUX est (de gauche à droite sur la photo):

Tor Oddmund Suhrke – guitare



Robin Ognedal – guitare



Einar Solberg – voix/touches



Simen Børven – basse



Baard Kolstad – tambours

photo par Troll Toftènes



